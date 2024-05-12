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Суд арестовал водителя упавшего в Мойку автобуса

Водителя упавшего в Мойку автобуса арестовали
Рахматшох Курбонов
Рахматшох Курбонов (Фото: SPbGS / Telegram)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя упавшего в Мойку автобуса Рахматшоха Курбонова на два месяца, до 9 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Курбонов признал вину в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе.

Днем 10 мая рейсовый автобус под его управлением упал в реку в Санкт-Петербурге. По данным городского комитета по транспорту, водитель не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост. В результате автобус развернуло, он пробил ограду моста и упал в Мойку.

Спасатели вытащили девять человек из автобуса, семь пассажиров погибли.

Водитель упавшего в Мойку автобуса признал вину
Общество
Рахматшох Курбонов

Водителя автобуса задержали в тот же день. Ему предъявили обвинение по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Следователи также завели дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по статье предусматривает десять лет лишения свободы.

В городском комитете по транспорту уточняли, что в аварию попал автобус компании «Такси». «Будет проведена полная комплексная проверка ООО «Такси» и по ее результатам не исключено, что город расторгнет с ними контракт на перевозку пассажиров», — рассказал «РБК Петербург» источник в транспортном блоке. Позже в СК сообщили о задержании «начальника автоколонны» компании «Такси». Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК.

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