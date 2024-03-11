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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле заявили о данных о «людях НАТО» на Украине

Песков: у спецслужб давно есть данные о прямо связанных с НАТО людях на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Российские спецслужбы давно располагают информацией о том, что на Украине находятся люди, имеющих прямое отношение к НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«У наших соответствующих служб уже давно была информация о том, что так или иначе люди, которые называют себя и советниками, и которые имеют прямое отношение к НАТО, действительно находятся на территории Украины», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления после саммита по поддержке Украины в Париже 26 февраля не исключил отправку войск на Украину. При этом он отметил, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

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Позже Макрон заявил, что сейчас у Парижа в планах таких мер нет, но это не значит, что такого не может произойти в будущем. В Париже уточнили, что западные военные могли бы заняться охраной границ, противовоздушной обороной, инструктажами и разминированием.

Ряд стран, включая Германию и Великобританию, а также генеральный секретарь НАТО объявили, что не имеют подобных планов. Некоторые государства при этом выступали за обсуждение такой возможности: в частности, президент Чехии Петр Павел, в 2015–2018 годах занимавший пост председателя Военного комитета Североатлантического альянса, высказался за «новые пути» в помощи Киеву.

В Кремле заявили, что появление военных НАТО на Украине сделает неизбежным конфликт с Россией. Вместе с тем глава российского МИДа Сергей Лавров утверждал, что на Украине уже есть кадровые британские и французские военнослужащие.

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Теги
Дмитрий Песков НАТО Украина спецслужбы
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