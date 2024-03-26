Зеленский сменил главу СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы СНБО Алексея Данилова и назначил на его должность Александра Литвиненко. Последний до этого возглавлял внешнюю разведку Украины. Разведку возглавит Олег Иващенко.

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