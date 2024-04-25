СК предъявил обвинения бывшему главе МИД Украины и экс-спикеру Рады

Павел Климкин (Фото: Nina Liashonok / Zuma / Global Look Press)

СК России предъявил обвинения бывшему главе МИД Украины Павлу Климкину и экс-спикеру Рады Владимиру Гройсману за совершение обстрелов и иных преступлений в Донбассе, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предъявлены обвинения бывшему председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману, занимавшему указанную должность с ноября 2014 года по апрель 2016 года, бывшему министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, находившемуся на данном посту с июня 2016 года по август 2019 года», — говорится в сообщении.

Также обвинения были предъявлены бывшему министру информационной политики Украины Юрию Стецю. Будучи членами Совета нацбезопасности и обороны Украины, они поддержали решение о проведении на Донбассе антитеррористической операции, а также приняли участие в руководстве ею, полагает следствие.

В апреле СК предъявил обвинения четверым полковникам ВСУ в массовых убийствах. В суд поступило ходатайство об аресте полковников Павла Федосенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина. Ранее суд заочно арестовал еще одного полковника ВСУ — Дмитрия Храпача.