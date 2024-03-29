Зеленский решил назначить экс-секретаря СНБО послом в Молдавии

Президент сообщил, что Данилов рассказал ему «именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украину». Зеленский уволил главу СНБО 26 марта

Алексей Данилов (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова послом в Молдавии. Об этом украинский лидер объявил в вечернем видеообращении, его слова приводит «Страна.ua».

«Он [Данилов] говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украину. Для нас Молдова — очень весомое государство», — объяснил Зеленский.

Ранее назначение экс-секретаря СНБО главой дипмиссии в Молдавии анонсировали «Украинская правда», а также депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (партия «Европейская солидарность»). Издание писало, что Данилову предложили дипломатическую работу сразу после увольнения, он обдумывает этот вариант.

Зеленский уволил Данилова с поста 26 марта (он возглавлял ведомство с октября 2019 года), а 29 марта был освобожден от должности украинский посол в Молдавии Марк Шевченко. Украинский лидер на первом заседании СНБО под руководством Александра Литвиненко, который сменил Данилова, сообщил, что экс-глава ведомства будет работать «на дипломатическом направлении».

Увольнению секретаря СНБО предшествовал скандал — он нецензурно исказил имя спецпредставителя Китая, заявив, что не «какому-то» Ли Хуэю решать что-либо о делах Украины без ее участия.