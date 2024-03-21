 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Секретарь СНБО Украины исказил имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя

Секретарь СНБО Украины нецензурно исказил имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя
Сюжет
Военная операция на Украине
Данилов в ответ на предложение КНР о переговорах с Россией, заявил, что Киев никому не позволит «разбрасываться» его землями, потому что решать такие вопросы должен народ, а не «какой-то» Ли Хуэй

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов неправильно произнес имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэй, нецензурно исказив его фамилию. Слова Данилова приводит ТСН.

Секретарь СНБО комментировал предложение Пекина о мирных переговорах с Москвой.

«Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то <...>, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там показалось, что они должны это решать. Это будет решать народ Украины во главе с президентом», — сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Украина не позволит ни одной стране что-либо решать без нее в данном вопросе. «Если кто-то считает, что мы должны избавиться от своей территории, избавиться от своего суверенитета... свое отдавайте, мы свое отдавать никому не собираемся и не будем», — добавил секретарь СНБО.

Маск предупредил о последствиях отсрочки переговоров по Украине
Политика
Илон Маск

Ли Хуэй в марте отправился в турне по Европе. Китайский МИД сообщал, что он посетит Россию, Украину и ряд европейских стран. Газета South China Morning Post писала, что спецпредставитель оценит, может ли КНР стать посредником между Россией и Украиной.

Издание также сообщало, что Китай и Швейцария настаивают на участии России в мирном саммите, который Берн согласился принять. Ли, говоря с европейскими коллегами о возможности участия Москвы в переговорах, ясно дал понять, что у нее есть два предварительных условия: прекращение поставок оружия на Украину и отмена указа украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин, писала SCMP. Пекин и Берн считают, что переговоры без участия обеих сторон конфликта рискуют стать дипломатическим эквивалентом «потемкинской деревни».

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

По информации Politico, Китай предупредил, что бойкотирует переговоры, если на них не пригласят Россию.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя планы Швейцарии провести саммит по Украине, заявил, что Берн пытается «навязывать свое посредничество», но «ничего из этого не выйдет». «Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — сказал Лавров.

Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика

Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео

В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности

Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России

США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит

Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину

Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы

Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности

«Тинькофф» выпустит акции для сделки с Росбанком. В чем риск для инвестора?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Ли Хуэй Алексей Данилов СНБО
Материалы по теме
Папа римский снова призвал к переговорам по Украине и Газе
Политика
Посол Китая в Берне не исключил участия Пекина в саммите по Украине
Политика
Аргентина анонсировала саммит в поддержку Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 100,61 (+0,51) Инвестиции, 20 мар, 17:11 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 92,69 (+0,46) Инвестиции, 20 мар, 17:11
В Киеве возмутились названиями детсадов «Карандашкино» и «Одуванчик» Политика, 00:51
В Харькове второй раз за день прозвучали взрывы Политика, 00:37
Секретарь СНБО Украины исказил имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя Политика, 00:19
Персонал клиники, где лечилась Кейт Миддлтон, заподозрили в краже данных Общество, 00:15
Власти США согласились запретить ЛГБТ-флаги в посольствах Политика, 00:08
Россияне увеличили вложения в элитное жилье на 72% этой зимой Недвижимость, 00:00
«Это унизительно». Реакция на условия МОК для допуска россиян на Игры Спорт, 00:00
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Эксперты спрогнозировали колебания рубля на торгах 21 марта Финансы, 00:00
Документалиста приговорили к колонии по делу о фейках про армию Политика, 20 мар, 23:39
Салливан пообещал, что задержанный пакет помощи США «дойдет до Украины» Политика, 20 мар, 23:36
В каких квартирах будет больше света: на что обратить внимание при выборе РБК и ПИК, 20 мар, 23:23
Папа римский снова призвал к переговорам по Украине и Газе Политика, 20 мар, 23:22
WSJ узнала, какую сделку США хотят предложить Ассанжу Политика, 20 мар, 23:05
В Минобороны Израиля заявили, что 2024-й станет «годом войны и победы» Политика, 20 мар, 22:59