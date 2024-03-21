Секретарь СНБО Украины исказил имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя

Данилов в ответ на предложение КНР о переговорах с Россией, заявил, что Киев никому не позволит «разбрасываться» его землями, потому что решать такие вопросы должен народ, а не «какой-то» Ли Хуэй

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов неправильно произнес имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэй, нецензурно исказив его фамилию. Слова Данилова приводит ТСН.

Секретарь СНБО комментировал предложение Пекина о мирных переговорах с Москвой.

«Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то <...>, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там показалось, что они должны это решать. Это будет решать народ Украины во главе с президентом», — сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Украина не позволит ни одной стране что-либо решать без нее в данном вопросе. «Если кто-то считает, что мы должны избавиться от своей территории, избавиться от своего суверенитета... свое отдавайте, мы свое отдавать никому не собираемся и не будем», — добавил секретарь СНБО.

Ли Хуэй в марте отправился в турне по Европе. Китайский МИД сообщал, что он посетит Россию, Украину и ряд европейских стран. Газета South China Morning Post писала, что спецпредставитель оценит, может ли КНР стать посредником между Россией и Украиной.

Издание также сообщало, что Китай и Швейцария настаивают на участии России в мирном саммите, который Берн согласился принять. Ли, говоря с европейскими коллегами о возможности участия Москвы в переговорах, ясно дал понять, что у нее есть два предварительных условия: прекращение поставок оружия на Украину и отмена указа украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин, писала SCMP. Пекин и Берн считают, что переговоры без участия обеих сторон конфликта рискуют стать дипломатическим эквивалентом «потемкинской деревни».

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По информации Politico, Китай предупредил, что бойкотирует переговоры, если на них не пригласят Россию.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя планы Швейцарии провести саммит по Украине, заявил, что Берн пытается «навязывать свое посредничество», но «ничего из этого не выйдет». «Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — сказал Лавров.