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НАТО упростит вступление Украины в альянс

Йенс Столтенберг: НАТО упростит вступление Украины в альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о решении альянса упростить процедуру вступления для Украины, страна пропустит первый этап подготовки к членству
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Страны — члены НАТО согласились отменить для Украины первый этап процесса вступления в альянс и не обязывать ее выполнять план действий по подготовке к членству, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Сегодня страны-члены согласились послать сильный единый позитивный сигнал Украине о постоянной поддержке, но также и сигнал о ее пути к членству. Это включает пакет практической поддержки, который позволит достичь полной совместимости украинских и НАТОвских войск, создание совета Украина-НАТО, а также решение отменить план действий по членству, что значит, что вместо двух шагов для того, чтобы стать членом (НАТО), понадобится только один шаг», — сказал Столтенберг на пресс-конференции «на полях» саммита НАТО в Вильнюсе.

Столтенберг добавил, что «приглашение (в альянс) последует, когда все условия будут соблюдены». Он добавил, что страны — члены альянса также предоставили Украине существенную военную поддержку, «потому что самая срочная задача сейчас — обеспечить победу Украины». «Пока Украина не победит, никакое членство не будет обсуждаться», — подчеркнул генсек. Так он ответил на просьбу прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что НАТО не готово пригласить страну в альянс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале раскритиковал страны НАТО за неопределенность в вопросе членства Киева в альянсе. По словам президента, украинская сторона по пути в Вильнюс на саммит стран — членов блока «получила сигналы», «что обсуждаются формулировки без Украины».



Зеленский считает, что у союзников, вероятно, нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Он назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, при которой нет конкретных сроков ни для того, ни для другого. Помимо этого, «добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины», написал глава государства.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Власти страны не раз говорили, что на саммите в Вильнюсе хотят получить «четкий сигнал», что Киев примут в блок, а не только услышать заявления об «открытых дверях» альянса. При этом Зеленский отмечал, что понимает невозможность вступления страны в НАТО, пока продолжаются боевые действия.

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В Кремле ускоренное вступление Украины в НАТО назвали угрозой европейской безопасности. «Это таит в себе очень большие опасности, и те, кто будет принимать решение, должны отдавать себе в этом отчет», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

НАТО упростит вступление Украины в альянс
НАТО упростит вступление Украины в альянс

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