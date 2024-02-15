Столтенберг заявил, что Киев близок к членству в НАТО «как никогда ранее»

Украина получит приглашение в НАТО, когда выполнит необходимые условия и союзники поддержат это решение, страна близка к этому «как никогда ранее», заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Украина сейчас так близка к НАТО, как никогда ранее», — сказал он, подчеркнув, что это связано с несколькими «важными решениями» альянса.

Так, союзники устранили требования к плану действий для членства, создали совет для «глубокого политического сотрудничества» с Украиной и приняли комплексную программу совместимости, чтобы у Киева были стандарты, доктрины и процедуры, которые сделают ВСУ полностью совместимыми с армиями НАТО.

«Приглашение будет сделано, когда все союзники согласятся и условия будут выполнены. Сейчас мы приближаемся к этой точке все ближе и ближе», — заключил Столтенберг.

Стремление к членству в альянсе закреплено в Конституции Украины. В июне 2020 года страна получила особый статус сотрудничества с НАТО — партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner — EOP). Он позволяет усилить оперативную совместимость войск стран-партнеров с силами альянса.

В ноябре 2023 года в НАТО заявили, что считают невозможным вступление Украины в блок, пока продолжается военная операция России.

Кремль неоднократно заявлял, что потенциальное членство Украины в НАТО — угроза для России. Планы расширения альянса за счет Украины президент Владимир Путин назвал одной из причин военной операции.