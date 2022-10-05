На Украине заявили, что заявку страны в НАТО уже поддержали 11 государств

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 56,17 (+1,78) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 58,79 (+1,22) Инвестиции, 04 окт, 16:13
За сутки в России на 18,4% снизилось число госпитализаций с COVID-19 Общество, 12:34
Суд отказался заочно арестовать экс-редактора «Первого» Овсянникову Политика, 12:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:33
Почему у военкомата пока нет права забрать ваш автомобиль. Ответы юристов Авто, 12:33
В ЕС приняли закон о переходе на единый стандарт зарядки для смартфонов Life, 12:24
«Росконгресс» объявил даты ПМЭФ-2023 Экономика, 12:22
К анализировавшему результаты выборов ученому Шпилькину пришли с обыском Политика, 12:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Семин оценил дебютный гол Кварацхелии в Лиге чемпионов за «Наполи» Спорт, 12:17
МИД сообщил, что управление ЗАЭС перейдет профильным ведомствам из России Политика, 12:13
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса РБК и S+Консалтинг, 12:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:07
Патрушев заявил, что переговоры между Киевом и Москвой сорвали США Политика, 12:07
Под китайской маркой Omoda выйдут 2 новых кроссовера. Подробности Авто, 12:03
Послы стран ЕС согласовали новые санкции против России Политика, 12:03
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине заявили, что заявку страны в НАТО уже поддержали 11 государств

Глава офиса президента Украины Ермак: заявку Украины в НАТО уже поддержали 11 государств
Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО 30 сентября, в день подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. По словам Ермака, заявку одобрили уже 11 государств, в том числе Канада, Польша и Чехия
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО поддержали 11 государств — членов альянса, заявил на брифинге глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы начинаем процесс вступления Украины в НАТО и доведем его до конца. Наша официальная заявка уже в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. <…> Нас публично поддержало 11 стран, среди которых Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Эстония, Латвия, Хорватия, Черногория, Северная Македония», — сказал Ермак.

Украина не является членом альянса, однако с июня 2020 года имеет особый статус сотрудничества с НАТО — партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner — EOP). Также стремление в НАТО закреплено в Конституции страны.

Согласно уставу НАТО, для принятия новых членов необходимо согласие каждой из 30 стран — членов военного блока.

30 сентября, в день, когда Владимир Путин подписал договоры о присоединении к Российской Федерации четырех прежде украинских регионов, президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. «Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. <...> Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре», — сказал он тогда.

НАТО раскололось по вопросу ускоренного вступления Украины
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Гарантии невступления Украины в НАТО были одним из главных требований, которые Россия выдвигала перед началом специальной военной операции. После российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Украина согласилась на внеблоковый статус и готова отказаться от размещения военных иностранных баз. До этого член украинской делегации Давид Арахамия говорил, что страны НАТО не готовы обсуждать вопрос о членстве Украины в ближайшие пять или десять лет, поэтому Украина, в свою очередь, не собирается подавать заявку.

Вечером 30 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на внеочередной пресс-конференции заявил, что для вступления Украины в НАТО необходимо согласие всех членов альянса. «Мы поддерживаем право Украины выбрать собственный путь. <...> Решения должны быть приняты всеми 30 членами НАТО, и они принимаются путем консенсуса», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
Pro
«Вы нам не подходите»: как отказать кандидату и не оказаться в суде
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Прогнозы
Pro
Фото: China Photos / Getty Images В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций
Статьи
Pro
Фото: Садчиков Виктор / ТАСС Как цифровизация стройки возвращает отрасль во времена плановой экономики
Статьи
Pro
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето
Статьи
Pro
Фото: Ian Forsyth / Getty Images Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу
Исследования
Pro
Фото: John Pryke / Getty Images Мир теряет краски: как серый стал главным цветом эпохи
Статьи
Pro
Фото: Rusal Почему решение «Русала» о выплате дивидендов не вдохновило инвесторов
Статьи

Публично заявку Украины на членство в НАТО не поддержала Болгария. Белый дом, в свою очередь, заявил, что этот вопрос нужно обсуждать «в другое время». «Сейчас, на наш взгляд, лучшим путем поддержки Украины является практическая поддержка на земле, а процесс в Брюсселе нужно предпринять в другое время», — сказал на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Российская сторона не раз заявляла, что на Украине России противостоит весь блок НАТО. В частности, в начале августа об этом говорил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, украинские власти «отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование» Западу и НАТО, которые развязали «фундаментальное противостояние» против России.

Альянс незадолго до начала спецоперации принял новую Стратегическую концепцию, в которой назвал Москву прямой угрозой для безопасности блока. В то же время, по словам министра обороны США Ллойда Остина, НАТО не ищет конфронтации с Россией, но будет следовать принципу, согласно которому «нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех».

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Украина НАТО Ермак Военная операция на Украине
Материалы по теме
В МИДе заявили о продвижении НАТО своего влияния в АТР
Политика
Times узнала об опасениях НАТО о ядерных испытаниях России около Украины
Политика
В МИДе заявили о приближении к «опасной черте» конфликта России и НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter