На Украине заявили, что заявку страны в НАТО уже поддержали 11 государств

Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО 30 сентября, в день подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. По словам Ермака, заявку одобрили уже 11 государств, в том числе Канада, Польша и Чехия

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Заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО поддержали 11 государств — членов альянса, заявил на брифинге глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы начинаем процесс вступления Украины в НАТО и доведем его до конца. Наша официальная заявка уже в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. <…> Нас публично поддержало 11 стран, среди которых Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Эстония, Латвия, Хорватия, Черногория, Северная Македония», — сказал Ермак.

Украина не является членом альянса, однако с июня 2020 года имеет особый статус сотрудничества с НАТО — партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner — EOP). Также стремление в НАТО закреплено в Конституции страны. Согласно уставу НАТО, для принятия новых членов необходимо согласие каждой из 30 стран — членов военного блока.

30 сентября, в день, когда Владимир Путин подписал договоры о присоединении к Российской Федерации четырех прежде украинских регионов, президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. «Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. <...> Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре», — сказал он тогда.

Гарантии невступления Украины в НАТО были одним из главных требований, которые Россия выдвигала перед началом специальной военной операции. После российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Украина согласилась на внеблоковый статус и готова отказаться от размещения военных иностранных баз. До этого член украинской делегации Давид Арахамия говорил, что страны НАТО не готовы обсуждать вопрос о членстве Украины в ближайшие пять или десять лет, поэтому Украина, в свою очередь, не собирается подавать заявку.

Вечером 30 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на внеочередной пресс-конференции заявил, что для вступления Украины в НАТО необходимо согласие всех членов альянса. «Мы поддерживаем право Украины выбрать собственный путь. <...> Решения должны быть приняты всеми 30 членами НАТО, и они принимаются путем консенсуса», — сказал он.

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Публично заявку Украины на членство в НАТО не поддержала Болгария. Белый дом, в свою очередь, заявил, что этот вопрос нужно обсуждать «в другое время». «Сейчас, на наш взгляд, лучшим путем поддержки Украины является практическая поддержка на земле, а процесс в Брюсселе нужно предпринять в другое время», — сказал на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Российская сторона не раз заявляла, что на Украине России противостоит весь блок НАТО. В частности, в начале августа об этом говорил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, украинские власти «отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование» Западу и НАТО, которые развязали «фундаментальное противостояние» против России.

Альянс незадолго до начала спецоперации принял новую Стратегическую концепцию, в которой назвал Москву прямой угрозой для безопасности блока. В то же время, по словам министра обороны США Ллойда Остина, НАТО не ищет конфронтации с Россией, но будет следовать принципу, согласно которому «нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех».