Венгрия исключила вступление Украины в НАТО в ближайшее время

В Брюсселе прошло первое заседание Совета НАТО — Украина. Альянс пообещал трансформировать пакет помощи в многолетнюю программу поддержки Украины, а Киев — продолжить реформы, которые повысят совместимость его сил с силами НАТО

Петер Сийярто (Фото: Tamas Vasvari / EPA / ТАСС)

В НАТО есть консенсус о том, что вступление Украины в альянс сейчас немыслимо, поскольку это повлечет риск развязывания третьей мировой войны. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, которую он провел в перерыве между заседаниями глав МИД Североатлантического альянса. Видео выступления министр опубликовал на Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По оценке Сийярто, НАТО следует «переосмыслить свою неудачную стратегию в отношении Украины, однако большинство членов, несмотря на отсутствие успеха, не готовы это сделать». «Мы надеемся, что решение, которое мы приняли больше года назад, до сих пор остается в силе, а именно: что надо сделать все, чтобы предотвратить участие НАТО в конфликте, и что надо сделать все, чтобы избежать прямого столкновения между НАТО и Россией», — сказал министр (цитата по Magyar Nemzet), отметив, что никто из членов альянса отказаться от этого решения не предлагал.

С предложением пересмотреть план НАТО по Украине, уточнил он, выступили Венгрия и Турция. «Этот план заключался в том, чтобы Украина победила Россию на поле боя, что вызвало бы политические последствия в России. Я думаю, сегодня все видят — хотя могут и не признавать, — что этот план провалился», — заявил Сийярто и добавил, что некоторые участники встречи альянса «тихо и робко» признали, что ожидания от украинского контрнаступления себя не оправдали.

Встреча глав МИД стран НАТО прошла в Брюсселе 28–29 ноября. В рамках этой сессии состоялось первое заседание Совета НАТО — Украина на уровне министров иностранных дел. По его итогу было опубликовано заявление, которое состоит из трех пунктов:

1. Члены альянса обязались и дальше наращивать политическую и практическую поддержку Киева. «Сильная, независимая Украина жизненно важна для стабильности Евро-Атлантического региона», — сказано в заявлении.

2. Министры утвердили структуру Совета НАТО — Украина и программу его работы на 2024 год. В этом формате стороны будут принимать решения в таких сферах, как оперативная совместимость войск, энергобезопасность, инновации, киберзащита и устойчивость. В планах — преобразовать всеобъемлющий пакет помощи НАТО в «многолетнюю программу по содействию в восстановлении украинского сектора безопасности и обороны и по поддержке сдерживания и обороны Украины в долгосрочной перспективе». В этом контексте будет разработана «дорожная карта» того, как Киев мог бы перейти к полной оперативной совместимости с альянсом. Также в совете разрабатывают программы по гуманитарному разминированию, реабилитации раненых украинских военных и развитию оборонно-промышленного потенциала Украины.

3. Киев пообещал, что продолжит демократические реформы и реформы в сфере безопасности. В связи с этим на встрече совета он представил свою годовую национальную программу на 2024 год. «Североатлантический союз будет поддерживать Украину в осуществлении этих реформ на ее пути к будущему членству в НАТО», — резюмируется в заявлении.

По словам Петера Сийярто, в программу реформ включили положение о защите прав национальных меньшинств. «Мы будем следить за этим в предстоящий период настолько внимательно, насколько это возможно, чтобы решить, соответствует ли Украина уровню НАТО», — сказал министр на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Подводя итоги двухдневной сессии, генсекретарь альянса Йенс Столтенберг не стал концентрироваться на текущем контрнаступлении и заявил, что «в прошлом году Украина выиграла битвы за Киев, Харьков и Херсон». «В этом году они продолжают наносить России тяжелые потери. Самое главное, что Украина восторжествовала как суверенное, независимое, демократическое государство. Это большое достижение — большая победа», — сказал Столтенберг и отметил: сегодня «Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде», и участники альянса продолжат поддерживать ее на пути к членству в организации.

С аналогичным посылом выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. На пресс-конференции после заседания он рассказал, что не заметил среди членов альянса «признаков усталости» от поддержки Киева — напротив, есть «решительная готовность» помогать ему и дальше. По словам Блинкена, министры также обсуждали ситуацию в секторе Газа, однако это не помешало им сосредоточиться на Украине. Что до членства в альянсе, то, по словам госсекретаря, Киев войдет в НАТО, когда на то будут согласны все участники организации и когда будут соблюдены все условия.