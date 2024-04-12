Небензя: вопрос о причастности Запада к теракту в «Крокусе» открыт

Небензя счел открытым вопрос о причастности Запада к теракту в «Крокусе»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Вопрос о причастности западных спецслужб к теракту в «Крокус Сити Холле» остается открытым, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Трансляцию заседания Совбеза организации в YouTube вело агентство Associated Press.

Причиной подозрений в отношении западных стран Небензя назвал поспешное опровержение с их стороны причастности Украины к нападению еще до предварительных итогов расследования.

«На фоне столь ожесточенных попыток перевести стрелки на ИГИЛ (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» — РБК) и любой ценой выгородить Киев без оглядки на выводы следствия остается открытым вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку этого теракта», — заявил постпред России.

Небензя также назвал «неопровержимыми» доказательства причастности Украины к атаке на «Крокус». По словам российского постпреда, ИГ могла взять на себя ответственность за теракт, «стремясь напомнить о себе».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате нападения вооруженных людей на посетителей зала погибли 145 человека.

Ответственность за нападение взял на себя филиал «Исламского государства» (также признан террористическим и запрещен в России) «Вилаят Хорасан».

Президент России Владимир Путин подтвердил причастность «радикальных исламистов» к теракту, но уточнил, что нападение было выгодно тем, «кто воюет с нами с 2014 года». Позднее, в начале апреля, Путин заявил, что Россия не может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов.

Следственный комитет России в ходе расследования теракта заявил, что исполнителям поступали деньги и криптовалюта с Украины.

В Киеве подчеркивали, что страна не имеет отношения к нападению на концертный зал.