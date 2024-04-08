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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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СК получил данные о связи задержанных по делу «Крокуса» с Украиной

СК нашел доказательства связи напавших на «Крокус» со спецслужбами Украины
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Причастность 11 человек к теракту в «Крокусе» установлена, они арестованы, сообщили в СК. В ведомстве получили данные о подготовке террористов к нападению спецслужбами Украины. В Киеве отвергали причастность к атаке
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

СК получил данные о подготовке террористов к нападению на «Крокус Сити Холл», которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«На данный момент по уголовному делу установлены 11 лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. Всем предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Глава СК Александр Бастрыкин «дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела», однако какие именно, в ведомстве не уточнили. Там также добавили, что работа с потерпевшими и свидетелями, установление личностей погибших и исполнителей, пособников и организаторов теракта продолжаются.

Вооруженные боевики напали на «Крокус» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Они ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Погибли более 140 человек, пострадали свыше 550, концертный зал полностью выгорел. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

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Фото:Андрей Любимов / РБК
Среди задержанных четверо непосредственных участников нападения — граждане Таджикистана Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни. Все они арестованы. По данным Reuters, в Таджикистане задержали еще девять человек, которых считают причастными к теракту.

Президент России Владимир Путин исключал возможность атаки «исламских фундаменталистов» на страну, так как она демонстрирует «уникальный пример межконфессионального согласия и единства», межрелигиозного и межэтнического единства. Глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что теракт готовили радикальные исламисты, однако интересантами нападения были западные спецслужбы и Украина для создания паники в российском обществе. В Киеве и Вашингтоне отвергали причастность к атаке на «Крокус».

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина «Крокус Сити Холл» Московская область Александр Бастрыкин теракт
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