СК получил данные о связи задержанных по делу «Крокуса» с Украиной
СК получил данные о подготовке террористов к нападению на «Крокус Сити Холл», которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«На данный момент по уголовному делу установлены 11 лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. Всем предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Глава СК Александр Бастрыкин «дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела», однако какие именно, в ведомстве не уточнили. Там также добавили, что работа с потерпевшими и свидетелями, установление личностей погибших и исполнителей, пособников и организаторов теракта продолжаются.
Вооруженные боевики напали на «Крокус» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Они ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Погибли более 140 человек, пострадали свыше 550, концертный зал полностью выгорел. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).
арестованы. По данным Reuters, в Таджикистане задержали еще девять человек, которых считают причастными к теракту.
Президент России Владимир Путин исключал возможность атаки «исламских фундаменталистов» на страну, так как она демонстрирует «уникальный пример межконфессионального согласия и единства», межрелигиозного и межэтнического единства. Глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что теракт готовили радикальные исламисты, однако интересантами нападения были западные спецслужбы и Украина для создания паники в российском обществе. В Киеве и Вашингтоне отвергали причастность к атаке на «Крокус».