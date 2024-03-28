СК заявил о получении террористами из «Крокуса» денег и криптовалюты с Украины

В СК заявили о переводах с Украины для террористов из «Крокуса»

Ведомство заявило о «подтвержденных данных» того, что исполнителям теракта поступали деньги и криптовалюта с Украины, которые использовались для подготовки к атаке

Фото: Андрей Любимов / РБК

Исполнители теракта в «Крокусе» получали денежные средства и криптовалюту с Украины, заявили в Следственном комитете.

«В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами», — говорится в сообщении.

Был установлен и задержан еще один подозреваемый. По версии следствия, он участвовал в схеме финансирования террористов. СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

На данный момент по делу о теракте арестованы восемь фигурантов. Это предполагаемые нападавшие на «Крокус Сити Холл» — Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев и Саидакрами Рачабализода, а также те, кого следствие считает их пособниками. Всего ФСБ сообщала о задержании в Брянской области 11 человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество

22 марта перед концертом группы «Пикник» террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу из автоматического оружия, они также подожгли концертный зал и скрылись. Во время теракта и пожара погибли 143 человека, десятки пострадавших находятся в больницах.

Ответственность за атаку на «Крокус» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). Глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что теракт готовили радикалы-исламисты, но нападению, по его словам, способствовали спецслужбы Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что теракт совершен «руками радикальных исламистов», но выгоден он был тем, кто «воюет с нами с 2014 года». В офисе президента Украины заявили о непричастности к теракту.