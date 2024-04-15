Гросси назвал атаки дронов на Запорожскую АЭС опасным прецедентом
Атаки беспилотников на Запорожскую АЭС являются опасным прецедентом и должны быть прекращены, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности ООН.
«Эти безответственные атаки должны прекратиться. К счастью, они не привели к радиологическому инциденту в этот раз, но во многом они повысили риск на ЗАЭС, притом что ядерная безопасность и так скомпрометирована», — сказал он.
Гросси также напомнил о семи принципах ядерной безопасности. «За последние десять дней первый из этих принципов был неоднократно нарушен», — отметил глава МАГАТЭ.
В начале марта 2022 года, вскоре после того, как ЗАЭС перешла под контроль России, Рафаэль Гросси сформулировал семь принципов ядерной безопасности, которые надо соблюдать, чтобы предотвратить аварии на АЭС в условиях боевых действий:
- Физическая целостность объектов, будь то реакторы, топливные бассейны или хранилища радиоактивных отходов.
- Полная исправность всех систем безопасности и защиты.
- Возможность оперативного персонала обеспечивать безопасность станции и свободно принимать решения, не подвергаясь давлению.
- Надежное внешнее электроснабжение всех ядерных объектов.
- Бесперебойные цепочки поставок и транспорт на объект и обратно.
- Эффективные системы радиационного контроля на объектах и за их пределами, а также аварийная готовность и меры реагирования.
- Надежная связь с регулятором.
За последние дни Запорожская АЭС несколько раз подвергалась атакам. 7 апреля станцию атаковали украинские дроны-камикадзе, в результате была повреждена защитная оболочка главного реактора АЭС. В «Росатоме» сообщили о трех пострадавших сотрудниках станции. Радиационный фон на станции не изменился.
Кремль назвал атаку опасной провокацией. МИД России заявил, что Украина встала на путь ядерного террора. В МАГАТЭ сообщили об угрозе ядерной аварии.
На следующий день, 8 апреля, еще один беспилотник упал на крышу шестого энергоблока. 9 апреля дрон ВСУ атаковал крышу корпуса Учебно-тренировочного центра ЗАЭС.
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