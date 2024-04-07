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Военная операция на Украине ,  
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Запорожская АЭС сообщила об атаке украинских дронов

Запорожская АЭС: дроны ВСУ атаковали территорию станции, поврежден грузовик
Сюжет
Военная операция на Украине
Два дрона атаковали территорию Запорожской АЭС в районах столовой и грузового порта, поврежден грузовик. Незадолго до этого на станции прошла инспекция МАГАТЭ
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Украинские дроны-камикадзе атаковали территорию Запорожской атомной электростанции, сообщается в телеграм-канале ее пресс-службы.

Один беспилотник рухнул в районе столовой, в результате поврежден грузовик, доставлявший продукты. Еще один аппарат упал возле грузового порта.

В сообщении не уточняется, получили ли повреждение инфраструктурные объекты АЭС. За 20 минут до атаки эксперты МАГАТЭ проводили на территории станции плановый обход, заявили в пресс-службе станции.

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5 апреля дроны атаковали ЗАЭС в районах грузового порта и азотно-кислородной станции

ЗАЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. С начала военных действий на Украине в феврале 2022 года ее контролируют российские военные. Осенью того же года, когда Россия присоединила Запорожскую область, президент Владимир Путин подписал указ о передаче станции в госсобственность.

И Украина, и Россия, регулярно обвиняют друг друга в обстрелах объекта. 4 апреля на станции отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», работающая со стороны Украины. В МАГАТЭ предупредили о реальной опасности для ЗАЭС из-за потери источника энергии. Два дня спустя линию ввели в работу. Питание станции также обеспечивает линия 750 кВ «Днепровская».

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Теги
Запорожская АЭС Запорожская область беспилотники дроны ВСУ Военная операция на Украине МАГАТЭ
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