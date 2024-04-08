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Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал опасной провокацией атаку на Запорожскую АЭС

Песков назвал опасной провокацией атаку дронов на Запорожскую АЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Victor / Xinhua / Global Look Press)

Атака дронов на Запорожскую атомную электростанцию — это опасная провокация. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

Песков предупредил, что такая атака может привести к опасным и негативным последствиям. Он отметил, что удар зафиксировали специалисты Международного агентства по атомной энергии, которые находятся на станции. «Киевский режим, к сожалению, продолжает свою террористическую активность», — добавил Песков.

Днем 7 апреля пресс-служба Запорожской атомной электростанции сообщила, что украинские дроны-камикадзе атаковали территорию объекта. По ее данным, один беспилотник рухнул в районе столовой, в результате поврежден грузовик, доставлявший продукты; еще один аппарат упал возле грузового порта.

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Позже пресс-служба АЭС рассказала, что украинская сторона атаковала купол шестого энергоблока. Там отметили, что угроз нарушения пределов безопасности зафиксировано не было, радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился.

Госкорпорация «Росатом» назвала атаку дронов на ЗАЭС «беспрецеденной». По ее данным, пострадали три сотрудника станции, один из них тяжело ранен. МАГАТЭ заявило, что проинформировано о взрыве дрона на Запорожской АЭС.

Глава агентства Рафаэль Гросси, ссылаясь на инспекторов МАГАТЭ на станции, рассказал, что произошло по меньшей мере три прямых попадания в защитную оболочку главного реактора ЗАЭС. Он назвал атаку по станции безрассудной, подчеркнув, что подобные действия «увеличивают риск крупной ядерной аварии».

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Теги
АЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ Дмитрий Песков
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