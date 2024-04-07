«Росатом» сообщил о трех пострадавших при ударе по ЗАЭС

В результате «беспрецедентной» серии атак возникла прямая угроза безопасности Запорожской АЭС, заявили в «Росатоме», добавив, что пострадали три сотрудника станции, один из них тяжело ранен

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) подверглась «беспрецедентной» серии атак дронов, в результате создана прямая угроза безопасности АЭС, заявили в госкорпорации «Росатом», передает ТАСС.

По ее данным, пострадали три сотрудника станции, один из них тяжело ранен. «Росатом» призывает руководство Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) и правительства стран ЕС «отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции Европы».

ЗАЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. С начала военных действий на Украине в феврале 2022 года ее контролируют российские военные. Осенью того же года, после присоединения Запорожской области к России по итогам референдума, президент Владимир Путин подписал указ о передаче станции в госсобственность.

И Украина, и Россия регулярно обвиняют друг друга в обстрелах объекта. Днем 7 апреля пресс-служба Запорожской атомной станции сообщила об атаке ВСУ на купол шестого энергоблока, добавив, что критических повреждений и пострадавших нет. «Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился», — заявили там.

За два часа до этого на ЗАЭС рассказали об атаке двух украинских дронов-камикадзе: один рухнул возле столовой, в результате чего поврежден грузовик, доставлявший продукты, второй аппарат упал возле грузового порта. В сообщении не уточнялось, получили ли повреждение инфраструктурные объекты АЭС.

МАГАТЭ заявило, что проинформировано о взрыве дрона на Запорожской АЭС. «Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность», — привело агентство в X слова главы Рафаэля Гросси.

4 апреля на станции отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», работающая со стороны Украины, в результате чего остановились все блоки АЭС. В МАГАТЭ предупредили о реальной опасности для ЗАЭС из-за потери источника энергии. Два дня спустя линию ввели в работу. Питание станции также обеспечивает линия 750 кВ «Днепровская», на ЗАЭС не раз сообщали о ее отключении.