МАГАТЭ сообщило о первом за 1,5 года повреждении реактора ЗАЭС

После атаки дронов на защитной оболочке главного реактора Запорожской АЭС были зафиксированы три попадания, однако угрозы ядерной безопасности нет. В пресс-службе ЗАЭС сообщили, что радиационный фон на станции не изменился

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Оболочка главного реактора Запорожской АЭС впервые с ноября 2022 года была повреждена после атаки, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети X.

«Сегодня, впервые с ноября 2022 года, после того, как я изложил пять основных принципов предотвращения серьезной ядерной аварии с радиологическими последствиями, инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили, что произошло по меньшей мере три прямых попадания в защитную оболочку главного реактора ЗАЭС», — написал Гросси.

Он назвал атаку по станции безрассудной, подчеркнув, что подобные действия «увеличивают риск крупной ядерной аварии».

Эксперты МАГАТЭ подтвердили физические последствия атак дронов на ЗАЭС, в том числе на одном из шести реакторов, говорится в заявлении организации в X. Там также сообщили об одном пострадавшем.

«Повреждения на энергоблоке № 6 не поставили под угрозу ядерную безопасность, но это серьезный инцидент, который может нарушить целостность системы защитной оболочки реактора», — добавили в МАГАТЭ.

Новая атака на Запорожскую АЭС произошла днем 7 апреля. Как сообщила пресс-служба станции, ЗАЭС была атакована украинскими дронами-камикадзе. Один беспилотник рухнул в районе столовой, в результате чего был поврежден грузовик, доставлявший продукты. Еще один дрон упал возле грузового порта. За 20 минут до атаки эксперты МАГАТЭ проводили на территории станции плановый обход.

Позже в пресс-службе АЭС уточнили, что атака была совершена по куполу шестого энергоблока станции, но критических повреждений нет. Радиационный фон на станции не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, добавили там.

В «Росатоме» сообщили о трех пострадавших сотрудниках АЭС, один из них получил тяжелое ранение. В госкорпорации серию атак дронов по Запорожской станции назвали «беспрецедентной» и отметили, что в результате была создана прямая угроза безопасности станции.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова потребовала от мирового сообщества, в частности от глав США, Франции и Германии, отреагировать на удары по АЭС.