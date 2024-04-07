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Военная операция на Украине ,  
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МАГАТЭ сообщило о первом за 1,5 года повреждении реактора ЗАЭС

МАГАТЭ исключило угрозу ядерной безопасности после атаки на Запорожскую станцию
Сюжет
Военная операция на Украине
После атаки дронов на защитной оболочке главного реактора Запорожской АЭС были зафиксированы три попадания, однако угрозы ядерной безопасности нет. В пресс-службе ЗАЭС сообщили, что радиационный фон на станции не изменился
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Оболочка главного реактора Запорожской АЭС впервые с ноября 2022 года была повреждена после атаки, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети X.

«Сегодня, впервые с ноября 2022 года, после того, как я изложил пять основных принципов предотвращения серьезной ядерной аварии с радиологическими последствиями, инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили, что произошло по меньшей мере три прямых попадания в защитную оболочку главного реактора ЗАЭС», — написал Гросси.

Он назвал атаку по станции безрассудной, подчеркнув, что подобные действия «увеличивают риск крупной ядерной аварии».

Эксперты МАГАТЭ подтвердили физические последствия атак дронов на ЗАЭС, в том числе на одном из шести реакторов, говорится в заявлении организации в X. Там также сообщили об одном пострадавшем.

«Повреждения на энергоблоке № 6 не поставили под угрозу ядерную безопасность, но это серьезный инцидент, который может нарушить целостность системы защитной оболочки реактора», — добавили в МАГАТЭ.

«Росатом» сообщил о трех пострадавших при ударе по ЗАЭС
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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Новая атака на Запорожскую АЭС произошла днем 7 апреля. Как сообщила пресс-служба станции, ЗАЭС была атакована украинскими дронами-камикадзе. Один беспилотник рухнул в районе столовой, в результате чего был поврежден грузовик, доставлявший продукты. Еще один дрон упал возле грузового порта. За 20 минут до атаки эксперты МАГАТЭ проводили на территории станции плановый обход.

Позже в пресс-службе АЭС уточнили, что атака была совершена по куполу шестого энергоблока станции, но критических повреждений нет. Радиационный фон на станции не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, добавили там.

В «Росатоме» сообщили о трех пострадавших сотрудниках АЭС, один из них получил тяжелое ранение. В госкорпорации серию атак дронов по Запорожской станции назвали «беспрецедентной» и отметили, что в результате была создана прямая угроза безопасности станции.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова потребовала от мирового сообщества, в частности от глав США, Франции и Германии, отреагировать на удары по АЭС.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
МАГАТЭ Запорожская АЭС беспилотники реактор
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