 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД обвинил Украину в ядерном терроре после атаки дрона на ЗАЭС

МИД: Украина встала на путь ядерного террора после атаки дрона на ЗАЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украина встала на путь ядерного террора, запустив дрон-камикадзе к Запорожской атомной электростанции, заявили в МИД России.

«Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора», — отметили в ведомстве.

МИД призвал мировое сообщество, а также международные организации, в первую очередь Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), лишить Украину возможности проводить теракты на ядерных объектах.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. С начала военных действий на Украине она находится под контролем российских военных, а после присоединения Запорожской области к России ее передали в собственность государства.

Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на удары по ЗАЭС
Политика
Мария Захарова

Атака дронов по Запорожской АЭС произошла 5 апреля. Тогда, по словам пресс-службы станции, нападение зафиксировали в районах грузового порта и азотно-кислородной станции № 2. Повреждений критической инфраструктуры и нарушения работы АЭС не было.

Спустя два дня, 7 апреля, дроны-камикадзе вновь атаковали территорию Запорожской АЭС. Один беспилотник рухнул в районе столовой, в результате грузовик, доставлявший продукты, получил повреждения. Еще один аппарат упал возле грузового порта. За 20 минут до атаки эксперты МАГАТЭ проводили на территории станции плановый обход.

Спустя пару часов, как уточнила пресс-служба станции, украинская сторона атаковала купол шестого энергоблока. Критических повреждений и пострадавших не было, радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и остался на нормальном уровне.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал воздержаться от действий, которые противоречат принципам агентства и ставят под угрозу ядерную безопасность.

Позже Гросси сообщил, что оболочка главного реактора ЗАЭС впервые с ноября 2022 года получила повреждения после атаки дронов. Он назвал нападение безрассудным.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Запорожская АЭС Запорожская область МИД беспилотники Украина
Материалы по теме
Кремль назвал опасной провокацией атаку на Запорожскую АЭС
Политика
Глава МАГАТЭ заявил о реальной угрозе Запорожской АЭС
Политика
Глава МАГАТЭ не увидел условий для применения ядерного оружия на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 16:31
Путин передал в управление Росимущества активы «Агротерры» Бизнес, 19:43
«Локомотив» впервые с 2009 года вышел в финал Кубка Гагарина Спорт, 19:24
Паслер пообещал жителям Орска построить новую дамбу Общество, 19:21
Путин поручил привлечь иностранных блогеров к рекламе российских товаров Технологии и медиа, 19:18
Вадим Евсеев ушел из оказавшегося в зоне вылета клуба Первой лиги Спорт, 19:17
Казахстан опроверг данные о просьбе России создать для нее резерв бензина Экономика, 19:08
Маск строит ИИ-коммунизм: что еще волновало Кремниевую долину в марте Pro, 19:02
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
«Оренбург» забил два гола за две минуты и разгромил «Рубин» Спорт, 19:00
«Роскосмос» показал снимки наводнения в Оренбургской области из космоса Общество, 18:58
МИД обвинил Украину в ядерном терроре после атаки дрона на ЗАЭС Политика, 18:54
Школы Кургана перевели на дистанционное обучение из-за паводка Общество, 18:43
К рухнувшему в Вязьме мосту выехали четыре восстановительных поезда Общество, 18:37
Сообщество TON анонсировало внедрение верификации по ладони в Telegram Крипто, 18:29
В Москве пройдет конференция РБК «Банки. Трансформация. Экономика. 3.0» Отрасли, 18:23