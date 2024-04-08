МИД: Украина встала на путь ядерного террора после атаки дрона на ЗАЭС

МИД обвинил Украину в ядерном терроре после атаки дрона на ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украина встала на путь ядерного террора, запустив дрон-камикадзе к Запорожской атомной электростанции, заявили в МИД России.

«Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора», — отметили в ведомстве.

МИД призвал мировое сообщество, а также международные организации, в первую очередь Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), лишить Украину возможности проводить теракты на ядерных объектах.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. С начала военных действий на Украине она находится под контролем российских военных, а после присоединения Запорожской области к России ее передали в собственность государства.

Атака дронов по Запорожской АЭС произошла 5 апреля. Тогда, по словам пресс-службы станции, нападение зафиксировали в районах грузового порта и азотно-кислородной станции № 2. Повреждений критической инфраструктуры и нарушения работы АЭС не было.

Спустя два дня, 7 апреля, дроны-камикадзе вновь атаковали территорию Запорожской АЭС. Один беспилотник рухнул в районе столовой, в результате грузовик, доставлявший продукты, получил повреждения. Еще один аппарат упал возле грузового порта. За 20 минут до атаки эксперты МАГАТЭ проводили на территории станции плановый обход.

Спустя пару часов, как уточнила пресс-служба станции, украинская сторона атаковала купол шестого энергоблока. Критических повреждений и пострадавших не было, радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и остался на нормальном уровне.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал воздержаться от действий, которые противоречат принципам агентства и ставят под угрозу ядерную безопасность.

Позже Гросси сообщил, что оболочка главного реактора ЗАЭС впервые с ноября 2022 года получила повреждения после атаки дронов. Он назвал нападение безрассудным.