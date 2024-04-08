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Военная операция на Украине ,  
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Сбитый дрон-камикадзе упал на крышу энергоблока Запорожской АЭС

Сбитый дрон-камикадзе упал на крышу шестого энергоблока Запорожской АЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Над Запорожской атомной электростанцией сбили украинский дрон-камикадзе, он упал на крышу шестого энергоблока. Об этом сообщила пресс-служба станции в своем телеграм-канале.

Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС зафиксировано не было. Пресс-служба станции подчеркнула, что продолжающиеся атаки могут повлиять на безопасную эксплуатацию объекта.

Это очередной прилет дрона к ЗАЭС за последние два дня. Днем 7 апреля пресс-служба станции сообщила, что территорию объекта атаковали несколько украинских дронов-камикадзе. Один рухнул в районе столовой — в результате поврежден грузовик, доставлявший продукты. Еще один аппарат упал возле грузового порта.

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Запорожская АЭС

Позже пресс-служба ЗАЭС рассказала, что украинская сторона атаковала купол шестого энергоблока. Там отметили, что угроз нарушения пределов безопасности зафиксировано не было, радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился.

«Росатом» назвал атаку дронов на ЗАЭС «беспрецедентной». По данным госкорпорации, пострадали три сотрудника станции, один из них тяжело ранен.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, ссылаясь на инспекторов организации на станции, рассказал, что произошло по меньшей мере три прямых попадания в защитную оболочку главного реактора. Он также назвал атаку по станции безрассудной, подчеркнув, что подобные действия «увеличивают риск крупной ядерной аварии».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество «отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима». Украинская сторона заявила о непричастности к атакам на ЗАЭС.

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Теги
АЭС Запорожская АЭС дроны беспилотники
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