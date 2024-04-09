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Запорожская АЭС показала повреждение крыши после атаки дрона

На ЗАЭС показали пробитую дроном крышу Учебно-тренировочного центра
Фото: Пресс-служба ЗАЭС
Фото: Пресс-служба ЗАЭС

Украинский беспилотник пробил дыру в крыше корпуса Учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции (УТЦ ЗАЭС). Фото пресс-службы станции опубликовало агентство ТАСС.

В здании с поврежденной крышей расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила ТАСС, что тренажер не поврежден.

Пресс-служба Запорожской АЭС сообщила об атаке дрона днем 9 апреля. Международное агентство по атомной энергии написало в соцсети Х, что специалистов организации проинформировали о нападении.

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«Сообщение о взрыве соответствует наблюдениям группы МАГАТЭ. На этот раз прямой угрозы ядерной безопасности нет, но последний инцидент вновь подчеркивает крайнюю серьезность ситуации», — заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Атаки на Запорожскую АЭС в последние дни возобновились: ударам подвергся купол шестого энергоблока и другие объекты. МАГАТЭ отмечало, что защитная оболочка главного реактора повреждена впервые за полтора года — с конца 2022 года.

Российская сторона обвиняет в ударах Украину. Кремль назвал происходящее «опасной провокацией». Киев выдвигал встречные обвинения.

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Теги
беспилотники дроны АЭС Запорожская АЭС
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