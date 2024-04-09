На ЗАЭС сообщили об атаке на уникальный тренажер реакторного зала
Беспилотник ВСУ атаковал крышу корпуса Учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции (УТЦ ЗАЭС), пострадавших нет. Об этом заявила пресс-служба станции в телеграм-канале.
В этом здании расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
Атаки на Запорожскую АЭС в последние дни возобновились: ударам подвергался купол шестого энергоблока и другие объекты. МАГАТЭ отмечало, что защитная оболочка главного реактора повреждена впервые за полтора года — с конца 2022 года, и призвало не ставить под угрозу ядерную безопасность.
Российская сторона обвиняет в ударах Украину, Кремль называет происходящее «опасной провокацией».
Киев выдвигает встречные обвинения. Госдепартамент США заявил, что Россия «ведет очень опасную игру», и призвал вывести войска с Запорожской АЭС и «воздерживаться от любых действий, которые могли бы привести к ядерному инциденту на станции».
Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. С начала военных действий на Украине она находится под контролем российских военных, а после присоединения Запорожской области к России ее передали в собственность государства.