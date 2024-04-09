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Военная операция на Украине ,  
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На ЗАЭС сообщили об атаке на уникальный тренажер реакторного зала

ЗАЭС: дрон ВСУ атаковал здание с уникальным тренажером реакторного зала
Сюжет
Военная операция на Украине
Здание с единственным в мире полномасштабным тренажером реакторного зала атаковано БПЛА, сообщили на ЗАЭС. Москва и Киев выдвигают встречные обвинения, МАГАТЭ просит не ставить под угрозу ядерную безопасность
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Дмитрий Григорьев / Global Look Press)

Беспилотник ВСУ атаковал крышу корпуса Учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции (УТЦ ЗАЭС), пострадавших нет. Об этом заявила пресс-служба станции в телеграм-канале.

В этом здании расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Атаки на Запорожскую АЭС в последние дни возобновились: ударам подвергался купол шестого энергоблока и другие объекты. МАГАТЭ отмечало, что защитная оболочка главного реактора повреждена впервые за полтора года — с конца 2022 года, и призвало не ставить под угрозу ядерную безопасность.

Российская сторона обвиняет в ударах Украину, Кремль называет происходящее «опасной провокацией».

Киев выдвигает встречные обвинения. Госдепартамент США заявил, что Россия «ведет очень опасную игру», и призвал вывести войска с Запорожской АЭС и «воздерживаться от любых действий, которые могли бы привести к ядерному инциденту на станции».

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. С начала военных действий на Украине она находится под контролем российских военных, а после присоединения Запорожской области к России ее передали в собственность государства.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Запорожская АЭС Запорожская область
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