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Удар Ирана по Израилю ,  
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В США заявили, что 50% иранских ракет не взлетели или разбились в пути

Fox: 50% иранских баллистических ракет не взлетели или упали на пути к цели
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Фото: Jamal Awad / XinHua / Global Look Press
Фото: Jamal Awad / XinHua / Global Look Press

Около 50% иранских баллистических ракет, предназначенных для атаки на Израиль, не взлетели или упали, не достигнув целей, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника. Такие же данные со ссылкой на трех американских чиновников приводит The Wall Street Journal (WSJ).

По словам собеседников WSJ, Иран запустил по Израилю от 115 до 130 баллистических ракет. Представитель израильской армии Даниэль Хагари ранее говорил, что Иран выпустил по стране 170 дронов, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. 99% из них были перехвачены. Территории Израиля достигли несколько баллистических ракет, которые нанесли незначительный ущерб авиабазе Неватим.

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Иран нанес удар по израильской территории в ночь на 14 апреля. Тегеран назвал его ответом на атаку Израилем иранского консульства в Дамаске 1 апреля. Тогда погибли 13 человек, в том числе два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Президент Ирана Ибрахим Раиси назвал удар по Израилю «мощной, исторической и победоносной операцией», которая была выполнена с высокой точностью. Его израильский коллега Ицхак Герцог счел атаку «объявлением войны».

Израиль пообещал Тегерану ответ на атаку. Решение по этому поводу пока не принято, писал CNN со ссылкой на израильского чиновника. Иран пригрозил жесткой реакцией в случае, если Израиль или США решатся на ответный удар.

The New York Times и Axios со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден отговорил израильское руководство от ответа. США опасаются эскалации, однако на Западе все же ждут, что Израиль ответит Ирану в ближайшее время, сообщили WSJ западные чиновники.

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Теги
Иран Израиль баллистические ракеты ракетный удар
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