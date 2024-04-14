CNN узнал итог заседания военного кабинета Израиля по ответу Ирану

CNN: военный кабинет Израиля не принял решения по ответу на удар Ирана

Военный кабинет Израиля не принял решение по ответному удару на ночную атаку Израиля, сообщил источник CNN. Другой собеседник телеканала сказал, что Тель-Авив не настроен на значительную эскалацию в отношениях с Тегераном

Отражение Израилем иранской атаки (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Израильский военный кабинет завершил свое многочасовое заседание, но так и не принял решение по поводу ответных мер в адрес Ирана после атаки прошедшей ночью, сообщает CNN со ссылкой на израильского чиновника.

По его данным, армии Израиля было поручено разработать дополнительные варианты ответа.

«Я думаю, Израиль ясно дал нам понять, что они не стремятся к значительной эскалации отношений с Ираном. Это не то, чего они ищут. Они стремятся защитить себя», — сказал высокопоставленный представитель американской администрации телеканалу.

В состав военного кабинета Израиля входят премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоава Галанта и экс-главы военного ведомства Бени Ганца. Кабинет появился после начала войны Израиля и ХАМАС 7 октября прошлого года.

Накануне вечером, 13 апреля, Иран нанес удар по Израилю в ответ на атаку еврейского государства по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. Тогда погибли 13 человек, среди которых были два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — командир элитных сил «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Целями операции в иранском МИДе назвали израильскую авиабазу для истребителей F-35 и разведывательные центры, которые были задействованы при ударе по консульству. Всего было выпущено около 300 ракет и беспилотников, почти все их сбили, а оставшиеся нанесли незначительный ущерб, заявили в израильской армии.

Вместе с Ираном удары наносили йеменские хуситы и ливанская «Хезболла». Помощь в отражении атаки Израилю оказывали силы США, Великобритании и Иордании.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это нападение «объявлением войны». Портал Ynet сообщал, что военный кабинет Израиля собирался обсудить ответ на атаку со стороны Ирана, который не приведет к эскалации, среди вариантов — «ущерб иранским ядерным объектам».

Как сообщали New York Times и Axios, Израиль воздержался от ответного удара по Ирану за ночной обстрел после телефонного разговора американского президента Джо Байдена с Нетаньяху.