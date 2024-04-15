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Удар Ирана по Израилю ,  
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Politico объяснила сдержанность Байдена на фоне удара Ирана по Израилю

Politico: Байден вел себя сдержанно на фоне удара Ирана по Израилю для разрядки
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Байден не стал выступать с обращением к народу из-за удара Ирана по Израилю, чтобы не провоцировать эскалацию. Он сосредоточен на сдерживании обеих сторон и поиске дипломатического решения, говорят источники Politico
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Bonnie Cash / Reuters)

Президент США Джо Байден вел себя сдержанно и не стал выступать с обращением после удара Ирана по Израилю, чтобы не допустить роста напряженности ситуации, рассказали Politico источники.

По словам собеседников издания, запись обращения Байдена обсуждалась, однако было решено, что это «повысит температуру» и может спровоцировать Иран на эскалацию. Поэтому президент намеренно не привлекал внимания общественности, надеясь, что это поможет разрядить ситуацию.

Источники Politico говорят, что Байден сосредоточен на поиске дипломатического пути разрешения конфликта и стремится удержать Израиль от широких ответных мер одновременно со сдерживанием Ирана (это происходит в координации с союзниками США).

В США раскрыли, как помогли Израилю при отражении атаки Ирана
Политика
Фото:Hannah McKay / Reuters

Иран нанес свой удар в ответ на атаку Израилем его консульства в Дамаске 1 апреля. Тогда погибли 13 человек, среди которых были два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции. Ответственность за атаку Тегеран возлагал и на Тель-Авив, и на Вашингтон.

Центральное командование США сообщило, что помогло Израилю отразить иранский удар: американские силы уничтожили более 80 беспилотников и не менее шести баллистических ракет. The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила, что в ходе атаки Ирана истребители США сбили более 70 дронов, а два военных корабля ВМС уничтожили от четырех до шести баллистических ракет. Кроме того, батарея зенитно-ракетных комплексов Patriot в Ираке сбила по крайней мере одну ракету.

Представитель израильской армии Даниэль Хагари ранее говорил, что Иран выпустил 170 дронов, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. 99% объектов были перехвачены, территории Израиля достигли несколько баллистических ракет, они причинили незначительный ущерб авиабазе «Неватим».

Президент Ирана Ибрахим Раиси оценил удар по израильской территории как «мощную, историческую и победоносную операцию», которая была выполнена с высокой точностью. Его израильский коллега Ицхак Герцог назвал атаку «объявлением войны». Тель-Авив пока не принял решение о том, как будет отвечать на атаку.

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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