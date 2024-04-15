WSJ узнала об ожидании скорого ответа Израиля на удар Ирана

WSJ: Израиль скоро ответит на удар Ирана, США не будут участвовать в операции

США не собираются участвовать в ответной атаке Израиля и просят его не допускать эскалации, рассказали источники WSJ. Военный кабинет Израиля 14 апреля не принял решения по ответу Ирану после удара, говорил собеседник CNN

Отражение атаки Ирана на Израиль 13 апреля (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Израиль скоро ответит на удар Ирана, допустили в разговоре с The Wall Street Journal неназванные западные чиновники.

При этом США не собираются участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана и подталкивают Израиль к тому, чтобы он не предпринимал действий, которые могут расширить конфликт, сказал один из источников.

В течение 14 апреля военный кабинет Израиля (в его состав входят премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и экс-глава военного ведомства Бени Ганц) обсуждал, как Израиль ответит на иранскую атаку, но, по данным CNN, заседание завершилось без принятия решения, а израильской армии было поручено разработать дополнительные варианты ответа.

Атака Ирана на Израиль вечером 13 апреля стала ответом на удар еврейского государства по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. Тогда погибли 13 человек, среди которых были два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — командир элитных сил «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран обещал привлечь к ответственности и Израиль, и США как страну-сторонника Израиля.

По данным The New York Times (NYT), Иран задействовал 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля». Системы ПВО перехватили 99% запущенных в сторону Израиля ракет и дронов. Вместе с Ираном удары наносили йеменские хуситы и ливанская «Хезболла», отражать атаки Израилю помогали США, Великобритания и Иордания.

Глава иранского МИДа Амир Абдоллахиян указывал, что целью атаки были авиабаза для истребителей F-35 и разведывательные центры, которые были задействованы при ударе по иранскому консульству в Дамаске. Он допускал, что Иран ударит по американским базам, если они будут задействованы в операциях Израиля.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это нападение «объявлением войны». Как сообщали NYT и Axios, Израиль воздержался от ответного удара по Ирану за ночной обстрел после телефонного разговора американского президента Джо Байдена с Нетаньяху.