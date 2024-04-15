WSJ узнала об ожидании скорого ответа Израиля на удар Ирана
Израиль скоро ответит на удар Ирана, допустили в разговоре с The Wall Street Journal неназванные западные чиновники.
При этом США не собираются участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана и подталкивают Израиль к тому, чтобы он не предпринимал действий, которые могут расширить конфликт, сказал один из источников.
В течение 14 апреля военный кабинет Израиля (в его состав входят премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и экс-глава военного ведомства Бени Ганц) обсуждал, как Израиль ответит на иранскую атаку, но, по данным CNN, заседание завершилось без принятия решения, а израильской армии было поручено разработать дополнительные варианты ответа.
Атака Ирана на Израиль вечером 13 апреля стала ответом на удар еврейского государства по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. Тогда погибли 13 человек, среди которых были два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — командир элитных сил «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран обещал привлечь к ответственности и Израиль, и США как страну-сторонника Израиля.
По данным The New York Times (NYT), Иран задействовал 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля». Системы ПВО перехватили 99% запущенных в сторону Израиля ракет и дронов. Вместе с Ираном удары наносили йеменские хуситы и ливанская «Хезболла», отражать атаки Израилю помогали США, Великобритания и Иордания.
Глава иранского МИДа Амир Абдоллахиян указывал, что целью атаки были авиабаза для истребителей F-35 и разведывательные центры, которые были задействованы при ударе по иранскому консульству в Дамаске. Он допускал, что Иран ударит по американским базам, если они будут задействованы в операциях Израиля.
Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это нападение «объявлением войны». Как сообщали NYT и Axios, Израиль воздержался от ответного удара по Ирану за ночной обстрел после телефонного разговора американского президента Джо Байдена с Нетаньяху.