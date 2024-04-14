 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удар Ирана по Израилю ,  
0 

Иран пригрозил Израилю более суровым ответом на «очередную ошибку»

Постпредство Ирана в ООН пообещало Израилю более суровый ответ на новую ошибку
Сюжет
Удар Ирана по Израилю

Израиль получит более суровый ответ, если совершит очередную «ошибку», заявило постоянное представительство Ирана в ООН в соцсети X (ранее — Twitter).

В дипмиссии заявили, что запуск Ираном ракет и дронов в сторону Израиля был «ответом на агрессию» против иранского консульства в Дамаске. Иран заявил, что ответ основывался на ст. 51 устава ООН, сохраняющей за членами организации права на индивидуальную и коллективную самооборону в случае нападения на них.

«Однако если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым», — говорится в заявлении представительства.

Хуситы присоединились к ударам по Израилю
Политика

Иран запустил десятки беспилотников и ракет по Израилю вечером 13 апреля. Тегеран сообщил, что проводит атаку, в том числе, в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля, при котором, по информации Тегерана, погибли несколько генералов корпуса стражей исламской революции (КСИР). Израиль не подтвердил удар, заявив, что целью было соседнее здание.

Днем 13 апреля Израиль также атаковали беспилотники с территории Ливана. Как сообщил ABC News высокопоставленный американский чиновник, согласно прогнозу США по территории Израиля выпустят до 500 дронов и ракет с территории пяти стран. Кроме Йемена, Ливана и Ирана это Ирак и Сирия.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что страна готова к возможному нападению Ирана, и пообещал ответ на атаку.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Иран Израиль ракетный обстрел беспилотники
Материалы по теме
CNN и ABC сообщили, что системы ПВО США сбили несколько иранских дронов
Политика
ЕС, Франция и Британия осудили атаку Ирана на Израиль
Политика
В Иране пригрозили странам, которые откроют небо для атак Израиля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
Ynet узнал о перехвате 99% ракет и беспилотников, запущенных по Израилю Политика, 02:53
Иран заявил об уничтожении целей в Израиле Политика, 02:49
Иран после атаки Израиля заявил, что «предупреждал» США Политика, 02:42
«Аэрофлот» перенес несколько рейсов в Египет и ОАЭ Бизнес, 02:40
В ЦАХАЛ подняли «многочисленные истребители» для отражения атаки Ирана Политика, 02:32
Нападение Ирана на Израиль. Главное Политика, 02:31
Британия сообщила, что будет сбивать запущенные Ираном дроны Политика, 02:27
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
В Дамаске раздались взрывы после атаки Ирана на Израиль Политика, 02:25
Иран пригрозил Израилю более суровым ответом на «очередную ошибку» Политика, 02:11
В Иерусалиме прогремел взрыв Политика, 01:59
Хуситы присоединились к ударам по Израилю Политика, 01:56
В Иерусалиме и нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу Политика, 01:53
Следующий в Тегеран рейс «Аэрофлота» приземлится в Махачкале Общество, 01:51
Власти Иордании опровергли введение чрезвычайного положения Политика, 01:50