Иран пригрозил Израилю более суровым ответом на «очередную ошибку»

Постпредство Ирана в ООН пообещало Израилю более суровый ответ на новую ошибку

Израиль получит более суровый ответ, если совершит очередную «ошибку», заявило постоянное представительство Ирана в ООН в соцсети X (ранее — Twitter).

В дипмиссии заявили, что запуск Ираном ракет и дронов в сторону Израиля был «ответом на агрессию» против иранского консульства в Дамаске. Иран заявил, что ответ основывался на ст. 51 устава ООН, сохраняющей за членами организации права на индивидуальную и коллективную самооборону в случае нападения на них.

«Однако если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым», — говорится в заявлении представительства.

Иран запустил десятки беспилотников и ракет по Израилю вечером 13 апреля. Тегеран сообщил, что проводит атаку, в том числе, в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля, при котором, по информации Тегерана, погибли несколько генералов корпуса стражей исламской революции (КСИР). Израиль не подтвердил удар, заявив, что целью было соседнее здание.

Днем 13 апреля Израиль также атаковали беспилотники с территории Ливана. Как сообщил ABC News высокопоставленный американский чиновник, согласно прогнозу США по территории Израиля выпустят до 500 дронов и ракет с территории пяти стран. Кроме Йемена, Ливана и Ирана это Ирак и Сирия.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что страна готова к возможному нападению Ирана, и пообещал ответ на атаку.