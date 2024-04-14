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Удар Ирана по Израилю ,  
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Авиабаза ВВС Израиля получила незначительный ущерб при атаке Ирана

ЦАХАЛ: инфраструктура авиабазы «Неватим» получила незначительный ущерб при атаке
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Удар Ирана по Израилю

Военная авиационная база ВВС Израиля «Неватим» получила незначительные повреждения при атаке Ирана на страну, сообщил официальный представитель армии обороны (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Его слова приводит The Times of Israel.

«Как видите, база функционирует и продолжает выполнять свои задачи. На снимке вы можете увидеть взлетно-посадочную полосу в «Неватиме», — сказал он. По словам Хагари, Иран планировал парализовать базу и тем самым нанести ущерб военно-воздушным силам Израиля.

«Самолеты ВВС продолжают взлетать и приземляться с базы, а также отправляться на наступательные и оборонительные задачи, в том числе самолеты типа «Адир» (F-35. — РБК), которые сейчас возвращаются с миссии по обороне базы», — отметил официальный представитель ЦАХАЛ.

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В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю. В ЦАХАЛ зафиксировали запуск около 300 ракет и дронов по стране, 99% из них были перехвачены. Times of Israel писала о присоединении к атаке Ирана йеменских хуситов. По данным издания, они запустили в сторону Израиля «сотни дронов».

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил об «успешном уничтожении» важных военных целей на территории Израиля, уточнило агентство IRNA. Mehr News пишет, что Иран использовал при атаке дроны-камикадзе Shahed-136.

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Израиль Иран авиабаза ЦАХАЛ
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