Президент Израиля назвал действия Ирана объявлением войны

Ночной обстрел со стороны Ирана стал объявлением войны, считает президент Израиля. В правительстве объявили о шансе собрать международную коалицию против Тегерана

Ицхак Герцог (Фото: Carsten Koall / dpa / Global Look Press)

Удар Ирана беспилотниками и ракетами по территории Израиля стал объявлением войны, заявил израильский президент Ицхак Герцог в эфире британского телеканала Sky News.

«Прошлой ночью мы подверглись нападению с четырех сторон на Ближнем Востоке, [иранские] прокси стреляли по нам, запуская ракеты и беспилотники. Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», — сказал Герцог.

На вопрос, согласен ли он с просьбами стран Запада не эскалировать ситуацию дальше, президент заверил: «Последнее, чего Израиль ищет в этом регионе с момента создания, это начать войну — мы стремимся к миру». В то же время, добавил он, Иран «сеет хаос, террор и нестабильность», и миру «настало время встретиться лицом к лицу с этой империей зла в Тегеране».

По его словам, Израиль всегда прислушивается к союзникам, но рассматривает все варианты и сделает все возможное, чтобы защитить израильтян. Герцог указал: соразмерная произошедшей на Израиль атака на территорию Великобритании означала бы запуск 3,5 тыс. дронов и ракет. «Что бы [британское правительство] сделало [в этом сценарии]?» — задался израильский президент вопросом.

Израиль — парламентская республика, в которой президент не обладает реальными полномочиями, занимаясь в основном представительскими и церемониальными функциями. Правительство возглавляет премьер Биньямин Нетаньяху.

Всего Иран запустил около 300 ракет и беспилотников, почти все их сбили, а оставшиеся нанесли незначительный ущерб, заявили в израильской армии. Помощь в отражении атаки Израилю оказывали силы США, Великобритании и Иордании.

Правительство Израиля увидело возможность создания региональной коалиции стран, которые бы отреагировали на произошедшее в подходящее время и приемлемым образом. «У нас есть возможность создать стратегический альянс против серьезной угрозы со стороны Ирана, который угрожает разместить ядерные боеголовки на своих ракетах. Это может представлять очень серьезную угрозу», — сказал министр обороны Йоав Галант.

«Война между Ираном и Израилем официально началась. Раньше она велась лишь прокси, но прошлой ночью все изменилось, теперь это прямая конфронтация. И первый день этой войны закончился полным поражением Ирана», — оценил итоги ночи израильский политолог, преподаватель Тель-Авивского университета и эксперт Междисциплинарного центра в Герцлии Эммануэль Навон в беседе с РБК. По его мнению, Тегеран стремился не к символическим актам, а нанесению серьезного ущерба Израилю, достичь которого не удалось.

Опрошенные РБК специалисты сошлись во мнении, что главная интрига в том, как Израиль ответит на удар, сценарий с отсутствием реакции выглядит сомнительно. «Какой-то ответ практически наверняка будет, однако вряд ли он будет слишком чувствительным — в этом случае риски эскалации возросли бы слишком серьезно», — отметила научный сотрудник ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская.