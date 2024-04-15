Президент Ирана допустил ответ Израиля на атаку в виде удара по экономике

Раиси заявил, что Израиль может попытаться подорвать иранскую экономику, власти республики будут принимать необходимые меры против этого. Удар по еврейскому государству президент назвал «исторической и победоносной операцией»

Ибрахим Раиси (Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters)

Израиль после нанесенного по нему Ираном удара может стремиться подорвать экономику исламской республики, предупредил ее президент Ибрахим Раиси, передает IRNA.

Он подчеркнул, что Иран будет своевременно предпринимать меры для поддержания стабильности в экономике.

Раиси оценил удар Тегерана вечером 13 апреля по израильской территории как «мощную, историческую и победоносную операцию», которая была выполнена с высокой точностью.

Как пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, отдав приказ ударить по Израилю, послал сигнал о том, что республика переходит от «стратегического терпения» к более активному сдерживанию Израиля.

Свой удар Иран нанес в ответ на атаку Израилем его консульства в Дамаске 1 апреля. Тогда погибли 13 человек, среди которых были два высокопоставленных генерала КСИР — командир элитных сил «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани, выступая на экстренном заседании организации после удара, назвал атаку частью «неотъемлемого права на самооборону» в ответ на нападение Израиля на консульство. Дипломат подчеркнул, что его страна «не стремится к эскалации или войне в регионе» и «не намерена» вступать в конфликт с США, однако если Вашингтон или Израиль нанесут удар по Ирану, от последует реакция.

Президент Израиля Ицхак Герцог счел это нападение «объявлением войны». В течение 14 апреля военный кабинет Израиля (в его состав входят премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и экс-глава военного ведомства Бени Ганц) обсуждал, как Израиль ответит на иранскую атаку, но, по данным CNN и NYT, заседание завершилось без принятия решения, а израильской армии было поручено разработать дополнительные варианты ответа.