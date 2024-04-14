NYT узнала, что Байден отговорил Израиль от ответного удара

Израилю и союзникам удалось перехватить почти все иранские БПЛА и ракеты, время для дипломатической реакции, настаивают США, не желая эскалации в регионе. В Тель-Авиве обсуждают возможность удара по ядерным объектам Ирана

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Израиль воздержался от ответного удара по Ирану за ночной обстрел после телефонного разговора американского президента Джо Байдена с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, пишут New York Times и Axios со ссылкой на источники.

«Вы победили. Примите победу», — сказал ему Байден, пишет Axios со ссылкой на анонимного американского чиновника, знакомого с содержанием разговора.

По данным издания, когда Байден предупредил, что США не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана и не станут поддерживать их проведение, Натаньяху ответил, что понимает это.

Байден и его подчиненные убеждают Тель-Авив, что успешный перехват почти всех из нескольких сотен иранских беспилотников и ракет уже стал крупной стратегической победой, которая не требует акта возмездия. В то же время часть израильского правительства настаивает на необходимости нанесения удара по Ирану, эмоции во время переговоров накалились до предела, отмечает NYT.

Белый дом не раскрыл на официальном уровне рекомендации, которые даны Тель-Авиву, но в президентском заявлении есть намек на стремление к сдержанной реакции, указывает NYT. В нем Байден сообщает, что атака отбита, в этом помогли американские военные, а теперь США возглавят согласование единой дипломатической реакции от имени «Большой семерки».

По сведениям Ynet, власти Израиля рассматривают несколько вариантов ответа, среди них — удар по иранским ядерным объектам. О том, что ядерные объекты Ирана окажутся среди целей, если Иран нанесет удар, еще до ночного обстрела рассказывали источники The Sun. Высокопоставленные израильские чиновники говорили Ynet, что на удар Ирана «будет значительный и мощный ответ». Израильские чиновники решают, принять решение о взвешенном ударе или «разбить всю посуду», пояснил CNN источник среди них.

Чрезвычайный кабинет министров Израиля соберется для обсуждения 14 апреля в 15:30 мск.

Власти Ирана пригрозили новым, более мощным ударом, если Израиль «продолжит агрессию». Пострадают и американские базы, если израильская армия воспользуется ими, указали в иранском МИДе.