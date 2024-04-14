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Удар Ирана по Израилю ,  
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NYT узнала, что Байден отговорил Израиль от ответного удара

NYT: Байден уговорил Нетаньяху отложить ответный удар Израиля по Ирану
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Израилю и союзникам удалось перехватить почти все иранские БПЛА и ракеты, время для дипломатической реакции, настаивают США, не желая эскалации в регионе. В Тель-Авиве обсуждают возможность удара по ядерным объектам Ирана
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Израиль воздержался от ответного удара по Ирану за ночной обстрел после телефонного разговора американского президента Джо Байдена с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, пишут New York Times и Axios со ссылкой на источники.

«Вы победили. Примите победу», — сказал ему Байден, пишет Axios со ссылкой на анонимного американского чиновника, знакомого с содержанием разговора.

По данным издания, когда Байден предупредил, что США не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана и не станут поддерживать их проведение, Натаньяху ответил, что понимает это.

Байден и его подчиненные убеждают Тель-Авив, что успешный перехват почти всех из нескольких сотен иранских беспилотников и ракет уже стал крупной стратегической победой, которая не требует акта возмездия. В то же время часть израильского правительства настаивает на необходимости нанесения удара по Ирану, эмоции во время переговоров накалились до предела, отмечает NYT.

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Белый дом не раскрыл на официальном уровне рекомендации, которые даны Тель-Авиву, но в президентском заявлении есть намек на стремление к сдержанной реакции, указывает NYT. В нем Байден сообщает, что атака отбита, в этом помогли американские военные, а теперь США возглавят согласование единой дипломатической реакции от имени «Большой семерки».

По сведениям Ynet, власти Израиля рассматривают несколько вариантов ответа, среди них — удар по иранским ядерным объектам. О том, что ядерные объекты Ирана окажутся среди целей, если Иран нанесет удар, еще до ночного обстрела рассказывали источники The Sun. Высокопоставленные израильские чиновники говорили Ynet, что на удар Ирана «будет значительный и мощный ответ». Израильские чиновники решают, принять решение о взвешенном ударе или «разбить всю посуду», пояснил CNN источник среди них.

Чрезвычайный кабинет министров Израиля соберется для обсуждения 14 апреля в 15:30 мск.

Власти Ирана пригрозили новым, более мощным ударом, если Израиль «продолжит агрессию». Пострадают и американские базы, если израильская армия воспользуется ими, указали в иранском МИДе.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Иран Израиль США Джо Байден Биньямин Нетаньяху
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