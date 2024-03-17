Посол России обвинил власти Франции в призывах к третьей мировой войне

Алексей Мешков (Фото: Доминик Бутен / ТАСС)

Французские власти сейчас фактически выступают с призывами к третьей мировой войне, заявил журналистам посол России в Париже Алексей Мешков.

«Призывы фактически к третьей мировой войне вызывают по меньшей мере удивление и отторжение не только у нас, в России, но и по всему миру, включая страны Евросоюза», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам дипломата, последние заявления французского руководства и, в частности, МИД страны, не говорят о возможности положительных сдвигов в отношениях Москвы и Парижа.

Когда руководство страны дает такой импульс, такой тренд, сложно рассчитывать, что на рабочем уровне произойдут какие-то позитивные сдвиги», — пояснил он.

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил отправки войск на Украину в будущем. Премьер-министр страны Габриэль Атталь после этого пояснил, что Париж мог бы отправить туда военных для обеспечения противовоздушной обороны, обучения украинской армии или защиты границ.

Накануне президент заявил, что Франции может однажды потребоваться провести наземные операции на Украине против России.

«Возможно, в какой-то момент — я этого не желаю, не буду брать на себя инициативу — потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам», — сказал он, отметив, что Франция может это сделать.

Двумя днями ранее Макрон призвал европейские страны быть готовыми, «если Россия продолжит эскалацию», в случае поражения Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет причин для столкновения с НАТО.

Российские власти следят за заявлениями Макрона о конфликте России и Украины, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «То, что Россия противник для Франции, — да, это очевидно, собственно, потому что Франция уже втянута в войну на Украине, она косвенно принимает участие в этой войне», — заявил он, допустив, что Париж «не прочь повысить степень своей вовлеченности».

Кремль предупреждал, что отправка на Украину войск НАТО сделает прямой конфликт России с блоком неизбежным.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что стране пока не нужны зарубежные войска. «Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории», — говорил он.