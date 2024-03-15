Макрон призвал быть готовыми ответить на эскалацию со стороны России

В случае поражения Украины безопасность Европы окажется под угрозой, чего нельзя допустить, считает Макрон. При этом он заявил, что Франция не воюет с Россией. МИД заявлял, что победа Москвы не зависит от «позволения» Макрона

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Если Украина потерпит поражение в вооруженном конфликте с Россией, безопасность Европы окажется под угрозой, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью France 2 и TF1.

«Я думаю, сейчас подходящее время сказать, что, если Россия продолжит эскалацию, если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы, и мы будем готовы», — сказал он.

По мнению французского президента, для наступления мира на Украине страны Запада «не должны быть слабыми». «Мы должны трезво смотреть на ситуацию и должны с решимостью, волей, мужеством сказать, что мы готовы добиваться достижения нашей цели, а именно — чтобы Россия не победила», — считает Макрон (цитата по Le Monde).

«Вы думаете, что поляки, литовцы, эстонцы, румыны, болгары смогут хоть на секунду оставаться спокойны [в случае победы России на Украине]?» — спросил Макрон. По его мнению, «если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю».

Макрон заявил, что считает противником российские власти, а не народ: «Я всегда это говорил, мы не ведем войну с Россией и российским народом и поддерживаем Украину». Французский лидер в то же время указал, что его страна никогда не возьмет на себя инициативу в конфликте на Украине.

Французский президент в прошлом уже не раз говорил, что допустить победу России нельзя, в том числе из-за угроз безопасности Европе. Представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на это заявила: «Что касается победы, то она от «позволения» Макрона или кого-либо еще не зависит — Россия сделает то, о чем заявила».

Российский президент Владимир Путин считает, что риторика Макрона может быть связана с «обидой» на Москву за ситуацию в Африке, где Россия усиливает свои позиции. В Кремле заявили, что Макрон «продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в эту войну», а это не соответствует интересам французов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что не Россия представляет угрозу для Европы, а наоборот.