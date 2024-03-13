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В Гагаузии рассказали о переговорах с Россией о поставках газа со скидкой

Башкан Гуцул: Гагаузия ведет переговоры с Россией о поставках газа со скидкой
«Газпром» GAZP ₽162,04 -0,58% Купить
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Гагаузия обсуждает с Россией поставки газа в автономию напрямую от «Газпрома» по сниженным ценам, сообщила башкан (глава) региона Евгения Гуцул на брифинге в Кишиневе.

Она пояснила, что приняла решение обратиться к России с соответствующей просьбой, так как вопрос дешевого газа очень важен для жителей автономии.

«Сейчас мы обсуждаем <...> размер специального тарифа для Гагаузии, как газ будет поставляться юридически и практические тонкости. Есть полное понимание и поддержка по этому вопросу», — заявила Гуцул (цитата по ТАСС).

«Газпром» ранее поставлял газ в Молдавию, однако в конце 2023 года страна отказалась от закупок топлива у корпорации. Кишинев объяснил это тем, что нашел более дешевый газ у альтернативных источников. При этом власти страны допустили пересмотр решения, если ей «предложат хорошую цену».

«Газпром» тогда сообщил, что продолжает поставлять газ в Молдавию и что заявки от местных потребителей поступают ежедневно. В Кремле напомнили, что у российской компании и Кишинева также есть споры насчет долгов за поставки.

Кроме того, правительство региона прорабатывает с Москвой возможность открытия счетов в системе «Мир» для жителей автономии, сказала она.

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В работе находится и вопрос предоставления льгот по акцизам и пошлинам на поставки сельхозпродукции из региона, уточнила башкан. Россия, со слов Гуцул, согласилась открыть свой рынок для производителей из Гагаузии.

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Гуцул и другие руководители Гагаузии приехали в Россию 1 марта. Глава автономии посетила Москву, где встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. На этой встрече Гуцул попросила поддержки у России и заявила о готовности взаимодействовать с российскими регионами.

Позднее делегация Гагаузии посетила Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Там Гуцул пообщалась с президентом России Владимиром Путиным. Она рассказала ему о «беззаконных действиях власти в Молдове», которая мстит Гагаузии за ее «гражданскую позицию и верность национальным интересам». Российский президент пообещал поддержать Гагаузию в отстаивании ее законных прав и позиций, сообщила Гуцул.

После приезда Гуцул в Россию Генеральная прокуратура Молдавии сообщила об уголовном деле против нее. В ведомстве уточнили, что нашли доказательства причастности Гуцул «к преступным действиям». Башкан выразила надежду, что Кишинев не станет принимать крайние меры из-за ее визита.

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Теги
Гагаузия Молдавия экспорт газа Газпром
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