Минэнерго Молдавии: Кишинев больше не будет покупать газ у «Газпрома»

Молдавия нашла газ дешевле и отказалась покупать его у «Газпрома»

Молдавия еще в декабре 2022 года заявила о достижении независимости от российского газа. Минэнерго республики подтвердило, что нашло более дешевую альтернативу газу из России

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Молдавия больше не будет закупать природный газ у «Газпрома», поскольку республике удалось получить более дешевый газ из альтернативных источников. Об этом 28 сентября заявил глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов на Евроатлантическом форуме устойчивости в Бухаресте.

«Мы больше не будем закупать природный газ у «Газпрома» на территории, контролируемой конституционными властями <...> Нам не только удалось получить газ из других источников, мы весь газ закупили полностью с европейского рынка», — заявил он (цитата по Radio Moldova).

«Газпром» поставлял газ как в саму Молдавию, так и неподконтрольную Кишиневу Приднестровскую республику.

Парликов подчеркнул, что Молдавии удалось сделать это по более низкой цене, чем в формуле, прописанной в контракте с «Газпромом».

По словам главы молдавского Минэнерго, Кишинев больше не зависит полностью от российского газа, как это было до 2021 года.

РБК отправил запрос в пресс-службу «Газпрома».

О том, что Молдавия перестала зависеть от газа из России, еще в декабре прошлого года заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

«Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый «Газпромом». С прошлого года мы обещали, что будем создавать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Мы достигли этого», — сказал он тогда.

«Газпром» и «Молдовагаз» с 2011 года регулярно продлевали соглашение о поставках газа. Последний раз это сделали осенью 2021 года на пять лет. Договор устанавливал формулу расчета, основанную на биржевых ценах и предполагающую изменение стоимости поставок от месяца к месяцу.

«Газпром» оценил долг Молдавии в $709 млн и требовал его выплатить. При этом Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита в ноябре 2022 года утверждала, что этот долг составляет $590,8 млн. Президент республики Майя Санду сочла, что российская сторона «хотела быстро обмануть» Молдавию.

Парликов предложил «Газпрому» урегулировать спор о долге за 1% от его суммы — $8,6 млн. В «Газпроме» в ответ заявили, что проведенный Кишиневом аудит был проведен с нарушением всех договоренностей между сторонами.

«Коммерсантъ» 25 сентября сообщил, что молдавские власти предложили «Газпрому» заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания спишет все долги «Молдовагаза». Взамен Кишинев готов заплатить «Газпрому» $153,57 млн в качестве компенсации за «отклонения от тарифа».