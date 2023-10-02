 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Молдавия нашла газ дешевле и отказалась покупать его у «Газпрома»

Минэнерго Молдавии: Кишинев больше не будет покупать газ у «Газпрома»
Молдавия еще в декабре 2022 года заявила о достижении независимости от российского газа. Минэнерго республики подтвердило, что нашло более дешевую альтернативу газу из России
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Молдавия больше не будет закупать природный газ у «Газпрома», поскольку республике удалось получить более дешевый газ из альтернативных источников. Об этом 28 сентября заявил глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов на Евроатлантическом форуме устойчивости в Бухаресте.

«Мы больше не будем закупать природный газ у «Газпрома» на территории, контролируемой конституционными властями <...> Нам не только удалось получить газ из других источников, мы весь газ закупили полностью с европейского рынка», — заявил он (цитата по Radio Moldova).

«Газпром» поставлял газ как в саму Молдавию, так и неподконтрольную Кишиневу Приднестровскую республику.

Парликов подчеркнул, что Молдавии удалось сделать это по более низкой цене, чем в формуле, прописанной в контракте с «Газпромом».

По словам главы молдавского Минэнерго, Кишинев больше не зависит полностью от российского газа, как это было до 2021 года.

РБК отправил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Читайте на РБК Pro
Зеленые закупки: как рынок тендеров подстраивается под экотренд
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Самоорганизованная среда обучения: как эффективно изучать новое в группе
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР

О том, что Молдавия перестала зависеть от газа из России, еще в декабре прошлого года заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

«Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый «Газпромом». С прошлого года мы обещали, что будем создавать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Мы достигли этого», — сказал он тогда.

«Газпром» и «Молдовагаз» с 2011 года регулярно продлевали соглашение о поставках газа. Последний раз это сделали осенью 2021 года на пять лет. Договор устанавливал формулу расчета, основанную на биржевых ценах и предполагающую изменение стоимости поставок от месяца к месяцу.

«Газпром» оценил долг Молдавии в $709 млн и требовал его выплатить. При этом Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита в ноябре 2022 года утверждала, что этот долг составляет $590,8 млн. Президент республики Майя Санду сочла, что российская сторона «хотела быстро обмануть» Молдавию.

Парликов предложил «Газпрому» урегулировать спор о долге за 1% от его суммы — $8,6 млн. В «Газпроме» в ответ заявили, что проведенный Кишиневом аудит был проведен с нарушением всех договоренностей между сторонами.

«Коммерсантъ» 25 сентября сообщил, что молдавские власти предложили «Газпрому» заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания спишет все долги «Молдовагаза». Взамен Кишинев готов заплатить «Газпрому» $153,57 млн в качестве компенсации за «отклонения от тарифа».

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
При участии
Георгий Смирнов
Молдавия Минэнерго газ Газпром Россия
Материалы по теме
«Ъ» узнал о предложении Молдавии «Газпрому» заключить мировое соглашение
Политика
«Газпром» отказался урегулировать спор о долге Молдавии за 1%
Политика
Молдавия предложила «Газпрому» урегулировать спор о долге за 1%
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
Пушилин допустил новое наступление ВСУ в октябре Политика, 13:07
Что такое «15-минутный город» и для чего он жителям Москвы РБК и Ahead, 13:00
Британские истребители Typhoon прибыли в Польшу Политика, 13:00
Глава Melon Fashion Group — о том, может ли в России появиться своя Zara Стиль, 12:54
Нобелевскую премию по медицине дали за создание вакцин от COVID-19 Технологии и медиа, 12:49
Глава ХМАО отказалась «строить дворцы для бездомных животных» Общество, 12:47
Уехавший в США боксер Сергей Ковалев пожаловался на угон Mercedes Спорт, 12:45
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минздрав назвал странной идею выплат врачам частных клиник Общество, 12:41
Глава Якутии после переизбрания решил сменить руководителя правительства Политика, 12:36
Премии и удаленка: как бизнес работает с разными поколениями Тренды, 12:34
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 12:33
Власти не поддержали идею госрегулирования цен на электронику и одежду Политика, 12:31
Что такое забота о себе — отвечает психолог из Бельгии Pro, 12:27
Как заводские цеха Челябинска вошли в топ-10 промышленных арт-объектов РБК+, 12:25