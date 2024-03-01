Башкан Гагаузии на встрече с Матвиенко попросила поддержки у России

Башкан Гагаузии на встрече с Матвиенко попросила у России поддержки

Встреча Евгении Гуцул и Валентины Матвиенко (Фото: council.gov.ru)

Башкан (глава) Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявила, что регион хочет поддержки России. Фрагмент видеозаписи их встречи опубликовала пресс-служба Совфеда.

«Мы с Российской Федерацией многие годы, десятилетия дружили, были в хороших взаимоотношениях. Мы хотим дальше продолжать. Мы хотим дальше, и чтобы у нас была поддержка от Российской Федерации», — сказала Гуцул.

Матвиенко также отметила, что Гагаузия настроена на продолжение взаимодействия с российскими регионами. «Это правильный и прагматичный подход, который мы поддерживаем. Готовы оказывать всяческое содействие», — сказала она.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии. Столица — город Комрат. Статус автономии закреплен в ст. 111 молдавской Конституции. Евгения Гуцул выиграла выборы главы Гагаузии в мае 2023 года, она набрала 52,34% голосов. Ее оппонент Григорий Узун, которого поддерживала Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), получил 47,66%. Кишинев итоги выборов не признал.

В конце февраля съезд депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) принял резолюцию с просьбой о помощи к российским Совету Федерации и Госдуме и принятии мер в связи с «экономической блокадой» со стороны Кишинева.

Позднее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев уточнил, что Тирасполь прежде всего ожидает от Москвы дипломатической поддержки.

МИД России назвал «защиту интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников» одним из приоритетов и пообещал рассмотреть обращение.