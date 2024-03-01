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Башкан Гагаузии на встрече с Матвиенко попросила у России поддержки

Башкан Гагаузии на встрече с Матвиенко попросила поддержки у России
Встреча Евгении Гуцул и Валентины Матвиенко
Встреча Евгении Гуцул и Валентины Матвиенко (Фото: council.gov.ru)

Башкан (глава) Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявила, что регион хочет поддержки России. Фрагмент видеозаписи их встречи опубликовала пресс-служба Совфеда.

«Мы с Российской Федерацией многие годы, десятилетия дружили, были в хороших взаимоотношениях. Мы хотим дальше продолжать. Мы хотим дальше, и чтобы у нас была поддержка от Российской Федерации», — сказала Гуцул.

Матвиенко также отметила, что Гагаузия настроена на продолжение взаимодействия с российскими регионами. «Это правильный и прагматичный подход, который мы поддерживаем. Готовы оказывать всяческое содействие», — сказала она.

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Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии. Столица — город Комрат. Статус автономии закреплен в ст. 111 молдавской Конституции.

Евгения Гуцул выиграла выборы главы Гагаузии в мае 2023 года, она набрала 52,34% голосов. Ее оппонент Григорий Узун, которого поддерживала Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), получил 47,66%. Кишинев итоги выборов не признал.

В конце февраля съезд депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) принял резолюцию с просьбой о помощи к российским Совету Федерации и Госдуме и принятии мер в связи с «экономической блокадой» со стороны Кишинева.

Позднее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев уточнил, что Тирасполь прежде всего ожидает от Москвы дипломатической поддержки.

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МИД России назвал «защиту интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников» одним из приоритетов и пообещал рассмотреть обращение.

Теги
Гагаузия Молдавия Валентина Матвиенко
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