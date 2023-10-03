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Молдавия согласится купить газ у России, «если предложат хорошую цену»

Молдавия допустила покупку газа у России, если ей предложат «хорошую цену»
Молдавия, которая решила не покупать газ у России, может пересмотреть это решение, если ей «предложат хорошую цену». В «Газпроме» заявили, что получают заявки на газ от молдавских потребителей каждый день
«Газпром» GAZP ₽166,03 -0,03% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Молдавия может продолжить закупать газ у российской стороны для правого берега Днестра, если «Газпром» предложит выгодные цены, заявил министр энергетики страны Виктор Парликов в интервью Newsmaker.

2 октября министр сказал, что Кишинев больше не будет покупать газ для правобережья Днестра — территории, контролируемой конституционными властями республики. На левом берегу находится непризнанное Приднестровье, которое тоже покупает газ у России. Парликов также отметил, что Молдавия закупила газ на европейском рынке и будет искать и другие источники.

«Я не исключаю, что «Газпром» будет искать возможность поставлять в Молдову газ и на правый берег, но по лучшим ценам. И у нас будет возможность выбирать. <...> На сегодняшний день мы не отказались полностью от идеи, что мы никогда не будем закупать газ у «Газпрома» для правобережья. Но сейчас у нас есть выбор. И если нам предложат хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, политическими рисками в отношениях с ЕС, то это возможно», — сказал Парликов на следующий день.

«Газпром» после заявления молдавского министра об отказе сообщил, что продолжает поставлять газ в Молдавию и оттуда поступают заявки каждый день. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что у российской компании и Кишинева также есть споры насчет долгов за поставки.

В начале сентября президент республики Майя Санду сообщила, что аудиторы иностранной компании не нашли долга Молдавии перед «Газпромом» в размере $800 млн, без погашения которого компания угрожала оставить страну без газа. Парликов тогда предложил урегулировать спор за $8,6 млн. «Газпром» ответил, что аудит был проведен с нарушением договоренностей между сторонами, а потому не повлияет на размер и обоснованность задолженности в размере $709 млн.

В конце месяца «Коммерсантъ» сообщил, что Кишинев сделал новое предложение «Газпрому». Речь идет о мировом соглашении, согласно которому российская компания и ее структуры спишут все долги «Молдовагаза». Взамен Кишинев гарантирует отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок и готов заплатить «Газпрому» $153,57 млн компенсации за «отклонения от тарифа».

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Молдавия Газпром Долги скидка на газ
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