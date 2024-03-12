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Глава Гагаузии сообщила о попытках «наказать» ее за встречу с Путиным

Глава Гагаузии выразила надежду, что Кишинев не пойдет на крайние меры
Владимир Путин и Евгения Гуцул
Владимир Путин и Евгения Гуцул (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул выразила надежду, что Кишинев не будет принимать крайние меры из-за визита руководства региона в Россию.

«Надеемся, что не пойдут на крайние меры и мы будем дальше отстаивать позицию нашей Гагаузской автономии», — сказала Гуцул в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Она заявила о наличии предпосылок для уголовного преследования и давления со стороны действующей власти Молдавии. Кроме того, молдавские власти, по словам Гуцул, ищут способы «наказать» ее за встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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Политика
Евгения Гуцул

Гуцул и другие руководители Гагаузии приезжали в Россию 1 марта. Глава автономии посетила Москву, где встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. На этой встрече Гуцул попросила поддержки у России и заявила о готовности взаимодействовать с российскими регионами.

6 марта делегация Гагаузии посетила Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, где Гуцул поговорила с Путиным. Она рассказала ему о «беззаконных действиях власти в Молдове», которая мстит Гагаузии за ее «гражданскую позицию и верность национальным интересам». Российский президент пообещал поддержать Гагаузию в отстаивании ее законных прав и позиции, сообщила Гуцул.

После приезда главы Гагаузии в Россию Генеральная прокуратура Молдавии сообщила об уголовном деле против Гуцул. В ведомстве уточнили, что нашли доказательства ее причастности «к преступным действиям».

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Теги
Гагаузия Молдавия уголовное дело
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