Башкан Гагаузии провела в Москве переговоры с Матвиенко

Валентина Матвиенко на встрече с руководителями Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и Дмитрием Константиновым (Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации)

Руководители Гагаузской автономии Молдавии, включая башкана (главу) региона Евгению Гуцул, приехали в Москву с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Совета Федерации.

Гуцул и глава Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов встретились со спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко и ее заместителем Константином Косачевым.

Матвиенко отметила, что Гагаузия настроена на продолжение взаимодействия с российскими регионами. «Это правильный и прагматичный подход, который мы поддерживаем. Готовы оказывать всяческое содействие», — сказала она.

Гуцул, в свою очередь, подтвердила готовность автономии к развитию отношений с Россией. Главной темой ее беседы с Матвиенко стало торгово-экономическое взаимодействие с российскими регионами, уточнили в пресс-службе Совфеда.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии. Столица — город Комрат. Статус автономии закреплен в ст. 111 молдавской Конституции.

Гуцул считают политиком пророссийской ориентации. В мае 2023 года она победила на выборах главы региона как кандидат от партии «Шор», которая сейчас запрещена в Молдавии. Кишинев итоги выборов не признал, однако Апелляционная палата Комрата утвердила победу Гуцул.

В конце февраля съезд депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) принял резолюцию с просьбой о помощи к российским Совету Федерации и Госдуме и принятии мер в связи с «экономической блокадой» со стороны Кишинева.

Позднее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев уточнил, что Тирасполь прежде всего ожидает от Москвы дипломатической поддержки. В Бюро по реинтеграции правительства Молдавии назвали решение властей республики пропагандистским.

МИД России назвал «защиту интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников» одним из приоритетов и пообещал рассмотреть обращение.

В зоне приднестровского конфликта с 1995 года находится около 1 тыс. российских военнослужащих и миротворцев. Они охраняют склады с боеприпасами, которые остались после вывода советских солдат из стран Восточной Европы.

Молдавия настаивает на замене этого контингента гражданской миссией с международным мандатом. Бюро по реинтеграции правительства Молдавии в 2022 году исключило силовой сценарий урегулирования приднестровского конфликта.