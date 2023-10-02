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Политика ,  
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Кремль ответил на отказ Молдавии от российского газа

Песков: «Газпром» продолжает контактировать с Молдавией по долгам за газ
«Газпром» GAZP ₽167,42 +0,2% Купить
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Контакты «Газпрома» с Молдавией по газу продолжаются, поскольку у Кишинева есть долги, их надо урегулировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что страна прекращает закупки газа у «Газпрома», поскольку стране удалось получить более дешевый газ из альтернативных источников на европейском рынке.

«Если я правильно понимаю, продолжаются контакты между «Газпромом» и Молдавией, тем более, что у молдавской стороны есть долги, есть спор относительно размера этих долгов», — заявил Песков, отметив, что этот спор должен быть урегулирован.

«Газпром» поставлял газ как в саму Молдавию, так и неподконтрольную Кишиневу Приднестровскую республику.

В декабре 2022 года министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что стране удалось добиться независимости от российского газа. При этом еще в 2021 году страны на пять лет продлили соглашение о поставках. Договор устанавливал формулу расчета, основанную на биржевых ценах и предполагающую изменение стоимости поставок от месяца к месяцу.

Задолженность Молдавии за российский газ, по оценкам «Газпрома», составляет $709 млн. Однако Счетная палата Молдавии оценивает долг в $590,8 млн. В сентябре 2023 года Парликов предложил урегулировать спор о долге за 1% от его суммы — $8,6 млн. В «Газпроме» в ответ заявили, что проведенный Кишиневом аудит был проведен с нарушением всех договоренностей между сторонами.

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В конце сентября газета «Коммерсантъ» писала, что молдавская сторона предложила мировое соглашение, согласно которому «Газпром» спишет все долги «Молдовагаза». Взамен Кишинев готов заплатить «Газпрому» $153,57 млн в качестве компенсации за «отклонения от тарифа».

Теги
Дмитрий Песков газ Газпром Молдавия
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