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Политика ,  
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Глава Гагаузии обсудила с Путиным политическую ситуацию в Молдавии

Глава Гагаузии Гуцул встретилась с Путиным на фестивале молодежи в Сочи

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи обсудила с президентом России Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии. Об этом она сообщила в телеграм-канале.

«Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам», — написала глава Гагаузии.

По словам Гуцул, Кишинев нарушает законные права автономии, а также «провоцирует нестабильность и дестабилизацию» как в регионе, так и по всей стране.

Путин пообещал поддержать Гагаузию в отстаивании ее законных прав и позиции, заключила она.

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Встреча Евгении Гуцул и Валентины Матвиенко

Гуцул и другие руководители Гагаузии приехали в Россию с рабочим визитом в начале марта. Глава автономии посетила Москву, где встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Ранее Гуцул, говоря о возможном выходе Гагаузии из состава Молдавии, заявила, что предпосылок для этого пока нет. По ее словам, противоречия, возникающие между автономией и Кишиневом, лежат в политической плоскости и носят искусственный характер.

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Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии. Статус автономии закреплен в ст. 111 молдавской Конституции.

Гуцул считают политиком пророссийской ориентации. В мае 2023 года она победила на выборах главы региона как кандидат от партии «Шор», которая сейчас запрещена в Молдавии. Кишинев итоги выборов не признал.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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