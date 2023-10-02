 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

«Газпром» заявил о продолжении поставок газа в Молдавию

«Газпром»: Молдавия ежедневно отправляет заявки на поставку газа
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

«Молдовагаз» каждый день подает заявки «Газпрому» на поставку газа, сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

«Газпром» получает от компании «Молдовагаз» ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их», — заявили в компании.

Газ подается транзитом через ГИС «Суджа», уточнили в пресс-службе.

28 сентября глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов сообщил о прекращении Молдавией закупок природного газа у «Газпрома». Парликов объяснил, что республике удалось получить более дешевый газ из альтернативных источников на европейском рынке.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил о продолжающихся контактах «Газпрома» с Молдавией по поставкам газа. «У молдавской стороны есть долги, есть спор относительно размера этих долгов», — сказал он.

Материал дополняется

Читайте на РБК Pro
Акции Disney упали до минимума за 9 лет. Поможет ли распродажа активов
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
«Свяжешься — жди банкротства»: как устроена налоговая система Узбекистана
Техники Филиппа Кросби: как сделать так, чтобы подчиненные вас услышали
Теги
Газпром Молдавия газ
Материалы по теме
Молдавия нашла газ дешевле и отказалась покупать его у «Газпрома»
Политика
Молдавия предложила «Газпрому» урегулировать спор о долге за 1%
Бизнес
Кремль ответил на отказ Молдавии от российского газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 103,87 (+0,7) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 98,48 (+1,06) Инвестиции, 16:46
Эксперты исключили связь конфликта на Украине с устойчивостью инфекций Политика, 17:47
В Орле раскололся посаженный в честь отмены крепостного права дуб Общество, 17:47
Александр Медведев сравнил матч в Медиалиге с игрой в хоккей с Путиным Спорт, 17:44
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 17:42
Карпин вызвал в сборную России только двух новичков на матч с Камеруном Спорт, 17:41
Коломойского внесли в российский перечень экстремистов Политика, 17:32
США увидели риски прекращения помощи Украине из-за коррупции Политика, 17:26
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
«Газпром» заявил о продолжении поставок газа в Молдавию Политика, 17:20
Таможня Чехии опровергла сообщения о конфискации российской машины Политика, 17:12
Grayscale подала заявку на преобразование Ethereum-траста в ETF Крипто, 17:10
«ГПБ Инвестиции» предсказали дивиденды российских компаний на ₽1 трлн Инвестиции, 17:09
Илья Ковальчук пообещал за две недели решить вопрос с игрой за «Спартак» Спорт, 17:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:06
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 16:58