«Газпром» заявил о продолжении поставок газа в Молдавию

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«Молдовагаз» каждый день подает заявки «Газпрому» на поставку газа, сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

«Газпром» получает от компании «Молдовагаз» ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их», — заявили в компании.

Газ подается транзитом через ГИС «Суджа», уточнили в пресс-службе.

28 сентября глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов сообщил о прекращении Молдавией закупок природного газа у «Газпрома». Парликов объяснил, что республике удалось получить более дешевый газ из альтернативных источников на европейском рынке.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

заявил о продолжающихся контактах «Газпрома» с Молдавией по поставкам газа. «У молдавской стороны есть долги, есть спор относительно размера этих долгов», — сказал он.

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