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Война санкций ,  
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США признали наличие трудностей с изъятием активов России

Белый дом: США сталкиваются с трудностями при попытках изъять активы России
Сюжет
Война санкций

Администрация США сталкивается с трудностями при попытках обеспечить изъятие замороженных российских активов, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я не могу объявить что-либо новое, но это отчасти затруднительно, поскольку они [активы] хранятся на международных площадках. Так что это немного затруднительно», — сказала она, говоря о возможной конфискации активов России.

Жан-Пьер подчеркнула, что США продолжат активно обсуждать с союзниками, партнерами и конгрессом дальнейшие шаги в этом направлении «с целью прекращения российской агрессии и обеспечения того, чтобы Россия заплатила за нанесенный ущерб».

Она добавила, что обеспечить изъятие российских активов «не так просто, как может показаться».

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Страны Запада обсуждают передачу Киеву активов Банка России с 2022 года. Сделать это призывали власти Украины. Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что из-за ограничительных мер была заморожена почти половина российских золотовалютных резервов, или около $300 млрд.

По оценке американского Минфина, большая часть замороженных за рубежом российских активов находится в ЕС. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд сообщил 22 февраля, что с начала российской военной операции в США заморозили и потребовали конфискации российских активов примерно на $700 млн.

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В апреле 2023 года американский министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что США уже передали Украине часть активов, конфискованных у российских физлиц, однако пока не могут поступить так же с государственными активами. The New York Times (NYT) утверждала, что министр опасается «подрыва веры в доллар» из-за конфискации активов России.

В Кремле заявили, что будут считать изъятие российских активов в пользу Украины «фактически прямым воровством». Российские власти считают их блокировку нарушением основ международного права и международной экономики. Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала оспорить заморозку золотовалютных резервов в судах.

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Теги
активы России США Белый дом конфискация
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