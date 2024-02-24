США признали наличие трудностей с изъятием активов России
Администрация США сталкивается с трудностями при попытках обеспечить изъятие замороженных российских активов, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Я не могу объявить что-либо новое, но это отчасти затруднительно, поскольку они [активы] хранятся на международных площадках. Так что это немного затруднительно», — сказала она, говоря о возможной конфискации активов России.
Жан-Пьер подчеркнула, что США продолжат активно обсуждать с союзниками, партнерами и конгрессом дальнейшие шаги в этом направлении «с целью прекращения российской агрессии и обеспечения того, чтобы Россия заплатила за нанесенный ущерб».
Она добавила, что обеспечить изъятие российских активов «не так просто, как может показаться».
Страны Запада обсуждают передачу Киеву активов Банка России с 2022 года. Сделать это призывали власти Украины. Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что из-за ограничительных мер была заморожена почти половина российских золотовалютных резервов, или около $300 млрд.
По оценке американского Минфина, большая часть замороженных за рубежом российских активов находится в ЕС. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд сообщил 22 февраля, что с начала российской военной операции в США заморозили и потребовали конфискации российских активов примерно на $700 млн.
В апреле 2023 года американский министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что США уже передали Украине часть активов, конфискованных у российских физлиц, однако пока не могут поступить так же с государственными активами. The New York Times (NYT) утверждала, что министр опасается «подрыва веры в доллар» из-за конфискации активов России.
В Кремле заявили, что будут считать изъятие российских активов в пользу Украины «фактически прямым воровством». Российские власти считают их блокировку нарушением основ международного права и международной экономики. Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала оспорить заморозку золотовалютных резервов в судах.
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