Минфин США заявил об обсуждении возможностей конфискации активов России

Нуланд ранее говорила, что Вашингтон изучает возможность изъятия российских $300 млрд в пользу Украины, на восстановление которой может потребоваться до $411 млрд. Йеллен заявила, что США изучают юридические аспекты конфискации

Министерство финансов США, Вашингтон (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Соединенные Штаты и их союзники обсуждают юридические возможности по передаче замороженных активов России в пользу Украины, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен в интервью CNN.

«Я думаю, что Россия должна заплатить за тот ущерб, который она причинила Украине. <...> Мы обсуждаем это с нашими партнерами, но есть наши собственные юридические ограничения относительно того, что мы можем сделать с замороженными российскими активами», — сказала она.

По ее словам, США уже начали передавать Украине активы, конфискуемые у российских физлиц, но пока они не могут сделать то же самое с государственными активами.

Западные страны уже несколько месяцев обсуждают передачу Киеву активов Банка России. Сделать это призывали власти Украины. Глава Минфина России Антон Силуанов ранее говорил, что из-за ограничительных мер была заморожена почти половина российских золотовалютных резервов, или около $300 млрд.

13 апреля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что на восстановление Украины, согласно оценке Всемирного банка, понадобится $411 млрд и Москва должна это «оплатить». Die Welt ранее писала, что Еврокомиссия считает, что заблокированные активы вернутся России после завершения боев на Украине, но пока их можно было бы инвестировать для финансирования последней.

В Кремле заявляли, что будут считать изъятие российских активов в пользу Украины «фактически прямым воровством», а их блокировка нарушает основы международного права и международной экономики. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина обещала оспорить заморозку золотовалютных резервов, а президент Владимир Путин предупредил, что «воровство чужих активов» приведет к проблемам для тех, кто этим занимается.