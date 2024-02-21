МИД предупредил об ответных мерах при конфискации активов Киевом

Россия примет ответные зеркальные меры, если Украина конфискует ее активы, сообщил в интервью «РИА Новости» замглавы российского МИДа Михаил Галузин.

«Не исключаем применения ответных мер зеркального характера, а также вариантов судебного обжалования возможных решений о конфискации, если такие шаги будут сочтены целесообразными», — сказал Галузин.

Комментируя решение Верховной рады и украинского Минюста конфисковать два самолета Ан-148, дипломат сказал, что любые попытки отчуждения российской собственности в недружественных странах нелегитимны и «представляют собой не что иное, как воровство чужого имущества».

Замглавы МИДа добавил, что ведомство рассматривает все варианты защиты прав и интересов в случае конфискации за рубежом российских активов. По его словам, «решение на этот счет будет приниматься исходя из позиции собственников изымаемых активов и имущества».