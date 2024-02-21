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Война санкций ,  
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МИД предупредил об ответных мерах при конфискации активов Киевом

Замглавы МИД: Россия примет ответные меры в случае конфискации активов Киевом
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Война санкций

Россия примет ответные зеркальные меры, если Украина конфискует ее активы, сообщил в интервью «РИА Новости» замглавы российского МИДа Михаил Галузин.

«Не исключаем применения ответных мер зеркального характера, а также вариантов судебного обжалования возможных решений о конфискации, если такие шаги будут сочтены целесообразными», — сказал Галузин.

Комментируя решение Верховной рады и украинского Минюста конфисковать два самолета Ан-148, дипломат сказал, что любые попытки отчуждения российской собственности в недружественных странах нелегитимны и «представляют собой не что иное, как воровство чужого имущества».

Замглавы МИДа добавил, что ведомство рассматривает все варианты защиты прав и интересов в случае конфискации за рубежом российских активов. По его словам, «решение на этот счет будет приниматься исходя из позиции собственников изымаемых активов и имущества».

Минюст Украины решил конфисковать два российских Ан-148
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Самолет Ан-148-100Е

7 февраля Совет Федерации попросил Минфин подготовить ответные меры и быть готовым представить соответствующий законопроект на случай изъятия российских активов.

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Теги
конфисакция МИД ответные меры Михаил Галузин
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