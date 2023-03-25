NYT сообщила, почему Запад не решается конфисковать российские активы

NYT: Запад не решается конфисковать активы России, так как это «подорвет веру в законы»

NYT пишет, что конфискация российских активов на Западе может «подорвать веру в доллар» и другие страны будут менее охотно хранить деньги и делать инвестиции в США. Москва называет конфискацию активов воровством

Джанет Йеллен (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Идея о конфискации замороженных активов России для передачи Украине получает все больше поддержки, однако ряд высокопоставленных чиновников США и других стран скептически оценивают ее, пишет The New York Times (NYT).

По данным газеты, существуют опасения, что конфискация активов «подорвет веру в систему международных законов и соглашений», которые активно отстаивают западные правительства. В числе других причин, приводимых NYT:

глава Минфина США Джанет Йеллен и другие чиновники утверждают, что арест российских счетов «может подорвать веру в доллар», который считается наиболее широко используемой валютой в мировой торговле;

другие государства станут менее охотно хранить деньги в банках США или делать инвестиции, опасаясь конфискации;

эксперты опасаются, что такой шаг может подвергнуть американские и европейские активы, находящиеся в других странах, «более высокому риску экспроприации в будущем в случае возникновения международного спора»;

кроме того, «возникает неприятное осознание», что стоимость восстановления Украины после окончания конфликта «намного превысит сумму, которую готовы дать даже такие богатые союзники, как США и Европа».

В то же время, как отмечает газета, идея конфискации российских активов давно обсуждается в ЕС, а недавний ордер МУС на арест президента Владимира Путина и рост доходов Москвы от экспорта энергоносителей «помогли этой идее закрепиться».

Профессор конституционного права Гарвардского университета Лоуренс Трайб напомнил NYT, что в США существует закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 года, который дает главе государства право конфисковать суверенные российские активы и перепрофилировать для Украины. Ученый привел в пример конфискацию иракских и иранских активов, которые США затем перенаправлялись на компенсацию жертвам насилия, урегулирование судебных исков и другое.

После начала военной операции западные страны, в том числе ЕС, США и Великобритания, заблокировали около половины золотовалютных резервов России — $300 млрд, а также имущество и счета попавших под санкции российских предпринимателей и чиновников.

Позже на Западе началось обсуждение потенциальной возможности конфисковать российские активы. Прошлой осенью Евросовет поручил Еврокомиссии разработать предложения по финансированию восстановления Украины за счет этих средств. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что конфискация российских активов служит целью ЕС, однако для этого необходимо разработать соответствующую правовую базу.

Россия называет санкции незаконными, а изъятие ее активов сравнивает с воровством. Президент Владимир Путин указывал, что «воровство чужих активов» приведет к проблемам у тех, кто этим занимается. Сенатор Андрей Клишас допускал зеркальный ответ, в случае если на Западе примут решение о конфискации. В российском Минфине подчеркивали, что у западных стран нет «консолидированной позиции» по этому вопросу.