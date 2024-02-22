Путин поручил помочь подконтрольным Росимуществу иностранным компаниям

Владимир Путин (Фото: Максим Блинов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить господдержку иностранным компаниям, которые перешли под управление Росимущества. Об этом он заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития Чувашии, куда прибыл с визитом.

На встрече с президентом глава Чувашии Олег Николаев рассказал, что власти региона заключили с «Балтикой» соглашение, по которому пивоваренная компания готова «полностью взять 20 гектаров» и «инвестировать 700 млн руб.». Но у компании есть сложность — нет возможности получить господдержку, так как «Балтика» остается иностранной, хотя была передана под управление Росимущества.

«Надо сделать обязательно», — ответил Путин.

Министр финансов Антон Силуанов, который присутствовал на встрече онлайн, пообещал принять «необходимые решения», чтобы такие иностранные компании могли получать поддержку наравне с российскими предприятиями.

В марте 2022 года, после начала военной операции России на Украине Carlsberg заявила о намерении покинуть российский рынок. В июне 2023 года группа сообщила о том, что ей удалось найти покупателя на свои активы в России, включающие восемь пивоваренных заводов «Балтики», и заключить с ним соглашение о продаже.

Спустя месяц Путин подписал указ о передаче «Балтики» во временное управление Росимуществу. В Carlsberg такое решение назвали «кражей», заявив, что не пойдут на сделку с российским правительством. Министр финансов Антон Силуанов уверял, что ни о какой национализации компании речи не идет.

В октябре Carlsberg сообщила, что расторгла с «Балтикой» лицензионные соглашения на свои бренды пива. Речь идет о Seth & Riley's Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg. В декабре арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области счел это незаконным.

Первый вице-президент «Балтики» Александр Дедегкаев попросил руководителя администрации президента Антона Вайно помочь защитить ее бренды в дружественных странах. В Кремле пообещали, что Россия будет защищать отечественных производителей за рубежом до конца.