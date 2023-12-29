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Война санкций ,  
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«Ведомости» сообщили о просьбе «Балтики» защитить ее бренды за рубежом

«Ведомости»: «Балтика» попросила защитить ее бренды в дружественных странах
Сюжет
Война санкций
Первый вице-президент компании Дедегкаев обратился с такой просьбой к руководителю администрации президента Вайно. Речь идет о приостановке регистрации лицензионных договоров на бренд «Балтика» в дружественных странах
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Первый вице-президент российской пивоваренной компании «Балтика» Александр Дедегкаев попросил руководителя администрации президента Антона Вайно помочь защитить ее бренды в дружественных странах, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо. Источник издания, близкий к пивоваренной компании, подтвердил подлинность документа.

В июле по указу президента Владимира Путина доли в «Балтике», принадлежащей датскому производителю пива Carlsberg, перешли под временное управление Росимущества. Датская компания Carlsberg перед этим анонсировала продажу своего российского бизнеса. Новый генеральный директор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен после перехода «Балтики» под госуправление обвинил российские власти в краже бизнеса. Министр финансов Антон Силуанов уверяет, что ни о какой национализации компании речи не идет

По данным издания, Дедегкаев обратился с просьбой поручить Роспатенту предложить профильным ведомствам Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также Туркмении и Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование там основных брендов группы, включая «Балтика».

Экс-президента «Балтики» арестовали по делу о правах на бренды пива
Бизнес
Денис Шерстенников

Как пишет газета, в июле представители российской компании без участия ее президента Таймураза Боллоева, назначенного на эту должность за два дня до этого, по поручению Carlsberg подписали соглашения о переводе прав на товарный знак «Балтика» на аффилированные с датским холдингом фирмы — в частности, ООО «Виста биуай Ко», ТОО «Карлсберг Казахстан», ООО «Карлcберг Азербайджан». По словам первого вице-президента, эти договоры были заключены лицом, чьи полномочия перед этим были прекращены. О ком именно идет речь, он не уточнил. Однако в ноябре были арестованы экс-президент «Балтики» Денис Шерстенников и ее вице-президент Антон Рогачевский по подозрению в мошенничестве. Дело связано с уступкой прав на часть брендов «Балтики» зарубежным структурам Carlsberg, писала газета «Коммерсантъ».

В результате, утверждает Дедегкаев в письме Вайно, структуры Carlsberg получили на 20 лет с возможностью продления еще на столько же права на товарные знаки «Балтика» в упомянутых странах. При этом, отмечает он, в Белоруссии процедура регистрации лицензионного договора уже завершена.

Carlsberg в октябре сообщила, что расторгла с «Балтикой» лицензионные соглашения на свои бренды пива. Речь идет о Seth & Riley's Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg. В декабре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области счел это незаконным.

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Елена Чернышова
«Балтика» Carlsberg

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