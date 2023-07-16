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Путин ввел временное управление в российской «дочке» Danone и «Балтике»

Путин передал доли иностранцев в «Балтике» и дочке Danone в управление Росимущества
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone и «Балтике» переданы во временное управление Росимущества, следует из указа президента Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовых актов.

В нем отмечается, что решение принято в соответствии с указом президента от апреля 2022 года «О временном управлении некоторым имуществом». Последний введен в действие в связи с необходимостью «безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву» санкции США и других стран в отношении российских физических и юридических лиц, в том числе касающиеся ограничений прав собственности.

Французский производитель молочных продуктов Danone объявил о начале процесса передачи бизнеса в России в октябре 2022 года. До этого компания исключала уход с российского рынка.

В числе претендентов на активы Danone в разное время назывались агрохолдинги, например, компании «Русагро», «Черкизово», «Аграрта», ЭкоНива», «Агрокомплекс имени Ткачева» и другие, а также арабские и китайские инвестиционные фонды.

В июне 2023 года пивоваренная корпорация Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса, который представлен пивоваренной компанией «Балтика». О планах уйти с российского рынка компания объявляла в марте 2022 года, после начала военной операции на Украине. В Carlsberg отмечали, что сделка по продаже российских активов должна быть одобрена властями.

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