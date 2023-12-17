Силуанов исключил национализацию «Балтики»

Пивоваренной компанией владеет датская Carlsberg, однако с июля «Балтика» находится под временным управлением Росимущества. Об обсуждении вопроса ее национализации ранее сообщали «Ведомости»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Власти России не планируют национализацию пивоваренной компании «Балтика», заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Балтикой» владеет датская Carlsberg Group. Она в марте 2022 года объявила о планах уйти с российского рынка и в июне этого года сообщила, что нашла покупателя на актив (детали будущей сделки не раскрывались). Но в июле российская компания перешла под временное управление Росимущества. В Carlsberg действия Москвы позднее назвали «кражей» и «захватом» бизнеса.

«Балтика» находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали недружественные страны. Вот и все. Ни о какой национализации речь не идет», — заявил министр (цитата по «Интерфаксу»).

В начале декабря «Ведомости» сообщили, что президент «Балтики» Таймураз Боллоев направил главе Росимущества Вадиму Яковенко письмо с предложением национализировать компанию. Источник газеты, близкий к Минфину, подтвердил получение письма, а собеседник издания, близкий к «Балтике», сообщил, что разговоры о национализации компании действительно ведутся, но не уточнил детали.

В начале октября Carlsberg отозвала у «Балтики» лицензии, позволявшие ей производить и продавать продукцию датской компании, оставив ей право использовать имеющиеся запасы и материалы до 1 апреля следующего года. Незадолго до этого «Балтика» обратилась в петербургский арбитражный суд с просьбой запретить Carlsberg расторгать с ней лицензионное соглашение на использование брендов.

В ноябре «Фонтанка» сообщила, что руководство «Балтики» заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере из-за передачи Carlsberg прав на исконные бренды компании. По делу были задержаны ее бывший президент Денис Шерстенников и вице-президент Антон Рогачевский, писало петербургское издание.

Шерстенников был арестован до 30 декабря. Он руководил «Балтикой» с января 2021-го до июля 2023-го, когда ее передали в управление «Росимуществу». Тогда пост президента занял Боллоев — он уже занимал эту должность в 1991–2004 годах.